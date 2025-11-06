DHS anunció el cese del TPS para Sudán del Sur

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó sobre un aviso oficial en el Registro Federal anunciando el cese de la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Sudán del Sur.

En un comunicado, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), explicó que la finalización de este beneficio migratorio entrará en vigencia el 5 de enero de 2026.

Al respecto, la secretaria del DHS, Kristi Noem, ejecutó la revisión de rigor de las condiciones del país tras consultar con otras agencias gubernamentales de EE. UU. Esta evaluación es obligatoria al menos 60 días antes de la expiración de una designación de TPS.

De la misma manera, destacaron que la resolución de la Secretaria se basó en un análisis de los requisitos legales por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y en coordinación con el Departamento de Estado, concluyendo que Sudán del Sur ya no cumple con los criterios estatutarios para mantener el estatus.

Incentivos para la salida voluntaria: boleto y bono de mil dólares

Por otro lado, señalaron que para los ciudadanos de Sudán del Sur que deban abandonar el territorio estadounidense, el gobierno ofrece una alternativa de «autodeportación» segura y eficiente.

En este sentido, se insta a los nacionales a reportar su partida utilizando la aplicación móvil CBP Home de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Por último, reiteraron que esta opción de partida voluntaria incluye atractivos beneficios: un pasaje aéreo sin costo, una bonificación de salida de $1.000 y la posibilidad de futuras oportunidades para la inmigración legal.

