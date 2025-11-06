Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la tocó e intentó besar

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que formalizó una denuncia por «acoso» contra un individuo que la tocó e intentó besarla en la vía pública.

El suceso se registró en un acto que se iba realizar cerca del palacio presidencial y la primera mandataria caminaba por las calles de la capital mexicana.

Se pudo evidenciar que Sheinbaum cuando saludaba a seguidores, un hombre se aproximó por detrás, le pasó un brazo por el hombro, le tocó la cadera y el pecho y trató de besarla en el cuello.

📹 Ocurrió frente a todos: un hombre se abalanzó e intentó besar a Claudia Sheinbaum mientras saludaba a la gente. Si eso le pasa a la Presidenta de México, ¿qué pueden esperar las demás mujeres?

El acoso sigue normalizado. Urge respeto.#Acoso #Mujeres #México… pic.twitter.com/Tik1zl1vRN — GPSnoticias Oaxaca (@GPS_noticias) November 5, 2025

La denuncia se tipificó como «acoso»

Tras el incidente, Sheinbaum en rueda de prensa admitió que no se percató de la gravedad de lo sucedido sino hasta ver los videos, y describió al atacante como una «persona totalmente alcoholizada».

Presenté una denuncia por el episodio de acoso que viví ayer en la Ciudad de México. Debe quedar claro que, más allá de ser presidenta, esto es algo que viven muchas mujeres en el país y en el mundo; nadie puede vulnerar nuestro cuerpo y espacio personal. Revisaremos la… pic.twitter.com/jcs6FweI6q — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 5, 2025

En este sentido, confirmó que la denuncia se tipificó como «acoso», un delito que abarca aproximaciones indecentes, tocamientos y comentarios irrespetuosos que menoscaban la dignidad.

Por último, la mandataria reflexionó sobre la necesidad de la denuncia. «Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?»

