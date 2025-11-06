viernes, noviembre 7, 2025
Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la tocó e intentó besar

Foto: Cortesía @Claudiashein
Maria Gabriela Perez

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que formalizó una denuncia por «acoso» contra un individuo que la tocó e intentó besarla en la vía pública.

El suceso se registró en un acto que se iba realizar cerca del palacio presidencial y la primera mandataria caminaba por las calles de la capital mexicana.

Se pudo evidenciar que Sheinbaum cuando saludaba a seguidores, un hombre se aproximó por detrás, le pasó un brazo por el hombro, le tocó la cadera y el pecho y trató de besarla en el cuello.

La denuncia se tipificó como «acoso»

Tras el incidente, Sheinbaum en rueda de prensa admitió que no se percató de la gravedad de lo sucedido sino hasta ver los videos, y describió al atacante como una «persona totalmente alcoholizada».

En este sentido, confirmó que la denuncia se tipificó como «acoso», un delito que abarca aproximaciones indecentes, tocamientos y comentarios irrespetuosos que menoscaban la dignidad.

Por último, la mandataria reflexionó sobre la necesidad de la denuncia. «Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?»

