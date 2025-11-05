Trump suspende aranceles elevados a China tras «acuerdo histórico» de comercio

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump emitió una orden ejecutiva para implementar el «Acuerdo Conjunto de Kuala Lumpur», alcanzado con el presidente chino Xi Jinping el 30 de octubre.

La Casa Blanca, en un comunicado destacó que en virtud de este pacto, Estados Unidos ha determinado continuar la suspensión de los aranceles elevados sobre importaciones procedentes de la República Popular China hasta el 10 de noviembre de 2026.

La decisión busca remediar los desequilibrios comerciales y abordar la «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad nacional y la economía de EE. UU. que representan los déficits comerciales persistentes.

Compromisos de China en el Acuerdo:

Bajo el acuerdo, China se comprometió a:

Eliminar los controles de exportación coercitivos sobre elementos de tierras raras y otros minerales críticos.

sobre elementos de tierras raras y otros minerales críticos. Comprar exportaciones agrícolas estadounidenses esenciales, incluyendo soya y sorgo.

estadounidenses esenciales, incluyendo soya y sorgo. Suspender o remover acciones de represalia, como los aranceles a productos agrícolas hasta finales de 2026.

El presidente destacó que el acuerdo «reducirá el déficit comercial, impulsará la economía» y fortalecerá sectores vitales, como la defensa y la agricultura. La Orden también establece que la suspensión de aranceles podría modificarse si China incumple sus compromisos.

