Tecnología estudiantil de Embry-Riddle viaja a Marte

Cabo Cañaveral.- La misión ESCAPADE de la NASA, que enviará dos naves espaciales gemelas a orbitar Marte, está lista para su lanzamiento en los próximos días desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

Así se conoció en un comunicado, en el que indicaron que el logro destacado es que varios instrumentos a bordo fueron diseñados y construidos por estudiantes de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle.

Destacaron que los logros fueron Liderados por el Dr. Aroh Barjatya, estudiantes de posgrado y pregrado han desarrollado el suite de Sondas Langmuir ESCAPADE para medir las propiedades del plasma en la atmósfera de Marte.

Contribuirá a líderes aeroespaciales

De la misma manera, señalaron que el objetivo principal de la misión es realizar mediciones simultáneas para «mapear definitivamente» los procesos que causan la «fuga atmosférica» del planeta. Este fenómeno es crucial para comprender cómo Marte se transformó de un mundo con agua líquida a su estado actual, frío y árido.

Al respecto, el Dr. Barjatya destacó que llevar estos instrumentos a otro planeta «acelera el aprendizaje práctico del equipo a una escala cósmica».

Por último, indicó que la misión no solo contribuye a la ciencia planetaria, sino que también prepara a la próxima generación de líderes aeroespaciales.

