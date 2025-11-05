Ola de victorias demócratas en estados clave debilita la influencia de Trump

New York.- El Partido Demócrata consiguió una serie de victorias en las elecciones realizadas en diversos estados de Estados Unidos.

A través de varios medios de comunicación se conoció que los demócratas triunfaron en las elecciones a gobernador de Virginia y New Jersey, además de asegurar una importante victoria en New York así como también, en Pensilvania.

El éxito demócrata fue encabezado por dos mujeres que lograron imponerse con plataformas de centro y progresistas enfocadas en la economía y programas sociales, contrastando abiertamente con la agenda política del presidente:

Virginia Hace Historia con Spanberger: La excongresista y exagente de la CIA, Abigail Spanberger, se convertirá en la primera mujer en gobernar Virginia. Logró poner fin a cuatro años de administración republicana al vencer con aproximadamente el 55% de los votos a su contendiente, la republicana Winsome Earle-Sears. La victoria de Spanberger es particularmente notable por ser la primera vez que una candidata que no pertenece al partido del presidente en ejercicio triunfa en el estado.

There’s no one I’d rather have by my side on this adventure. pic.twitter.com/0QYWkLFLOs — Abigail Spanberger (@SpanbergerForVA) November 5, 2025

Sherrill Consolida Nueva Jersey: La demócrata Mikie Sherrill, excongresista y piloto naval, fue elegida gobernadora. Con alrededor del 58% de los votos, Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli y aseguró el control demócrata en el estado. Su estrategia se centró en criticar los lazos de su oponente con el presidente Trump.

It’s a new day, New Jersey. pic.twitter.com/8bjRvy2XKH — Mikie Sherrill (@MikieSherrill) November 5, 2025

New York y Pensilvania gana también el partido demócrata

Por su parte, en la Gran Manzana, el progresista Zohran Mamdani, socialista de 34 años, fue elegido nuevo alcalde de New York. Mamdani se convierte en el alcalde más joven de la ciudad desde 1892 y en el primero de origen musulmán, tras vencer al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

Thank you, New York City. Together we made history. Now let’s get to work. https://t.co/G7F2sbda74 pic.twitter.com/GQABMqJHgn — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 5, 2025

Asimismo, el Partido Republicano sufrió otra pérdida clave en Pensilvania, un estado de gran peso electoral, al fracasar en su intento por revertir la composición del Tribunal Supremo Estatal. Los tres jueces de inclinación progresista que buscaban la continuidad en sus puestos consiguieron el apoyo mayoritario, manteniendo la proporción progresista de 5-2.

Just spoke to Mayor-Elect @ZohranKMamdani and told him I’m looking forward to working together to make our city more affordable and livable. Congratulations to him and to every New Yorker who made their voice heard in one of the city’s highest-turnout elections on record. pic.twitter.com/dhRFA0RcMn — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 5, 2025

Por otro lado, el presidente Donald Trump reconoció la derrota de su partido en las contiendas clave de la jornada. Sin embargo, atribuyó los resultados adversos a factores externos a sus políticas. En una publicación en su red social Truth, el mandatario afirmó:

«Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales.»

