El Rey Carlos III condecora David Beckham por sus aportes al deporte

Londres.- David Beckham, exfutbolista de renombre mundial y actual directivo del Inter Miami, fue distinguido con la condecoración de Caballero Bachiller en el Reino Unido, en una solemne ceremonia celebrada en el emblemático Castillo de Windsor.

A través de las redes sociales, se pudo conocer que el Rey Carlos III, fue el encargado de presidir el evento y otorgar al deportista la medalla que subraya sus valiosos aportes al fútbol y a la sociedad, en especial su compromiso inquebrantable con fines benéficos.

Arise, Sir David Beckham. ✨ This morning at Windsor Castle, The King presented Sir David Beckham with a Knighthood for Services to Sport and to Charity. pic.twitter.com/BpRQJ1lIJG — The Royal Family (@RoyalFamily) November 4, 2025

Estuvo acompañado de su esposa Victoria Adams

En el video, se pudo observar que Sir David Beckham se encontraba con su esposa, Victoria Adams, y sus progenitores, Sandra y David. La distinción fue oficializada tras la inclusión del ex capitán de la selección inglesa en la lista de Honores de Cumpleaños de la Monarquía.

Ver más: Regresa el Festival Light the Knights con pista de hielo

Asimismo, a través de varios medios de comunicación se conoció que el Rey, siguiendo la antigua usanza medieval. Realizó el simbólico toque de espada sobre los hombros del homenajeado antes de entregarle la insignia.

Por su parte, Beckham en sus redes sociales agradeció “por este momento con su Majestad el Rey en el Castillo de Windsor recibiendo mi Caballero… A todas las personas que hacen este día tan especial y tan tradicional en el castillo gracias, no hay país como el nuestro cuando se trata de tradición, me hace aún más orgulloso de ser británico”

Es de mencionar, que con este nombramiento, Sir David Beckham se une a una selecta lista de figuras deportivas británicas, incluyendo a Lewis Hamilton, Andy Murray y leyendas del fútbol como Sir Bobby Charlton y Sir Alex Ferguson.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Beckham (@davidbeckham)

Video: Exceso de azúcar en los niños: una dulce tentación con consecuencias serias