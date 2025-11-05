EE.UU. ejecuta «ataque Cinético letal» contra narcoterroristas en el Pacífico

Washington.- El Departamento de Guerra de EE. UU., por orden directa del presidente Trump, ejecutó el martes 4 de noviembre un «ataque cinético letal» contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada (DTO) en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

Así lo dio a conocer, el secretario de Guerra, Pete Hegseth en sus redes sociales, en el que detalló que en el ataque resultó en la muerte de dos «narcoterroristas» que se encontraban a bordo del navío.

De la misma manera, confirmó que la nave estaba implicada en el tráfico ilícito de estupefacientes a lo largo de una ruta conocida. Las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas durante el operativo.

Por último, reafirmó la postura inflexible del gobierno de Donald Trump. «Encontraremos y aniquilaremos CADA embarcación con la intención de introducir drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra prioridad MÁXIMA.»

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

Sobreviviente colombiano dado de alta

Por otro lado, se conoció que las autoridades colombianas informaron que el sobreviviente de un ataque previo de EE. UU. en el Caribe fue dado de alta sin cargos en su contra.

Trascendió que el hombre de 34 años, quien fue repatriado a Colombia en estado grave con traumas cerebrales después de que su sumergible fuera bombardeado en octubre, recibió el alta médica el 22 de octubre.

