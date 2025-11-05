Charleston, SC.- El Departamento de Policía de Charleston mantiene una intensa búsqueda para dar con el paradero de Owen Tillman Kenney, un joven de 19 años de edad que desapareció la madrugada del 31 de octubre de 2025. Los detectives trabajan en conjunto con el FBI y la Policía Estatal de Nueva Jersey, sumando recursos especializados y apoyo técnico para seguir cada pista creíble que pueda conducir a su ubicación.

Lee también: Consulado móvil de Ecuador en Charleston

Las autoridades confirmaron que Owen caminaba solo por la pasarela peatonal del puente Ravenel poco después de las 3:00 de la madrugada. Aunque los primeros reportes indicaban que vestía una camiseta de los Boston Celtics, las pruebas más recientes establecen que usaba una chaqueta negra con capucha, pantalones claros y zapatillas Nike negras con suela blanca. La última señal de su teléfono móvil también se registró en esa zona, a la misma hora.

El operativo de búsqueda incluye la participación del Equipo de Recuperación Subacuática, la Patrulla Portuaria, unidades caninas y el Equipo de Sistemas Aéreos No Tripulados de la policía. Además, se unieron al esfuerzo el grupo Carolina K9 Search and Rescue de Anderson, el Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur y la Unidad de Aviación de la Oficina del Sheriff del Condado Charleston.

Los detectives mantienen contacto permanente con los padres de Owen, quienes colaboran activamente en el proceso de investigación. La familia agradeció el apoyo recibido de voluntarios y ciudadanos que han compartido imágenes del joven en redes sociales y han participado en las búsquedas organizadas en la zona del puente.

Lee también: Los Hornets regresan a Greensboro antes de la temporada

Las autoridades valoran la colaboración pública, pero también piden precaución ante la desinformación que circula en línea. Los investigadores recordaron que las teorías no verificadas pueden desviar recursos y entorpecer la investigación. Por ello, instan a la comunidad a guiarse únicamente por los comunicados oficiales y a reportar cualquier dato confirmado.

El Departamento de Policía de Charleston reiteró su compromiso con la familia Kenney y mantiene el despliegue de equipos terrestres, aéreos y marítimos en los alrededores del puente.

Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Owen puede comunicarse con el Departamento de Policía de Charleston al 843-720-2422 o enviar pistas en línea a www.charleston-sc.gov/tips. Cada detalle cuenta en esta búsqueda que mantiene en vilo a toda la comunidad.

Video: Estudiante es arrestado por vender drogas y llevar armas a la escuela