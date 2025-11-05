jueves, noviembre 6, 2025
Arrestan a dos hombres por intentar atacar edificio de Harvard Medical School

Maria Gabriela Perez

Boston.-  Dos hombres de Massachusetts fueron detenidos y acusados formalmente de conspiración para dañar el Edificio Goldenson de la Escuela de Medicina de Harvard (HMS) mediante el uso de un explosivo comercial, presumiblemente un fuego artificial de gran tamaño.

El Departamento de Justicia en un comunicado, indicó que los detenidos fueron identificados como Logan David Patterson (18) y Dominick Frank Cardoza (20) fueron capturados esta mañana y comparecerán ante un tribunal federal en Boston.

Enfrentan cinco años de prisión

Señalaron que según los documentos de acusación, los sospechosos fueron grabados por cámaras de vigilancia en las primeras horas del 1 de noviembre, escalando una cerca y andamios para acceder al techo del edificio. Aproximadamente a las 2:45 a.m., se recibió una alerta de incendio por una explosión en el cuarto piso, en un laboratorio de neurobiología.

Detallaron que la investigación determinó que un explosivo detonó dentro de un casillero de madera. Los acusados fueron vistos huyendo, e incluso Cardoza fue capturado en video quitándose y desechando sus pantalones en un basurero poco después del incidente.

Por último, el Departamento de Justicia, destacó que de ser hallados culpables, ambos podrían enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión y multas.

