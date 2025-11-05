Aeropuerto de Kentucky retoma operaciones tras el accidente aéreo

Louisville.- El Aeropuerto Internacional Muhammad Ali (SDF) de Kentucky reabrió sus puertas el miércoles 5 de noviembrea las operaciones comerciales y de pasajeros, a pesar de que múltiples pistas de rodaje permanecen clausuradas, luego del trágico accidente ocurrido el martes por la noche.

El suceso se produjo cuando el vuelo 2976 de UPS, un carguero McDonnell Douglas MD-11 con destino al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, Hawái, se estrelló poco después de despegar aproximadamente a las 5:15 p.m. hora local.

UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025

A través de varios medios de comunicación se conoció que en el accidente fallecieron al menos nueve personas y 10 resultaron heridas.

Autoridades lideran la pesquisa

Asimismo, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) en sus redes sociales, informaron que están presentes en el lugar del siniestro. La NTSB asumirá el liderazgo total de la pesquisa para determinar las causas del percance y será la entidad responsable de emitir todas las actualizaciones oficiales.

Mientras que el secretario de Transporte, Sean Duffy, en una declaración pública, instó a la ciudadanía a solidarizarse con los afectados. «Por favor, únanse a mí en el envío de oraciones a las familias, amigos y a toda la comunidad impactada por el trágico accidente de avión en Louisville, Kentucky.»

Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky has reopened but multiple taxiways remain closed after UPS Flight 2976 crashed after taking off around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 5, 2025

También extendió su agradecimiento a los equipos de emergencia, quienes trabajaron «incansablemente para salvar vidas».

Please join me in sending prayers to the families, friends, and the entire community impacted by the tragic plane crash in Louisville, Kentucky. We are all thinking of you during this difficult time. Thank you to the first responders who are working tirelessly to save lives and… https://t.co/Bpmd9X0DRQ — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 5, 2025

De la misma manera, las autoridades aeroportuarias informaron que, aunque el terminal aéreo está operativo, se aconseja a los viajeros verificar el estado de sus vuelos debido a las restricciones en las áreas de tránsito aún afectadas por el incidente.

NTSB Member Todd Inman will brief the media today at 3:00 p.m. ET on its investigation into the crash of a UPS MD-11 cargo aircraft, Flight 2976 near Louisville, Kentucky. Briefing held at the Louisville Regional Airport Authority Administration Building, 700 Administration… — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) November 5, 2025

Por último, La FAA, señaló que se encuentra en coordinación con la compañía de transporte UPS, a quienes mantienen «en nuestros pensamientos» durante este difícil momento.

