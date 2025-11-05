jueves, noviembre 6, 2025
Aeropuerto de Kentucky retoma operaciones tras el accidente aéreo

ESTADOS UNIDOS
Foto: Cortesía X @SecDuffy
Maria Gabriela Perez

Louisville.- El Aeropuerto Internacional Muhammad Ali (SDF) de Kentucky reabrió sus puertas el miércoles 5  de noviembrea las operaciones comerciales y de pasajeros, a pesar de que múltiples pistas de rodaje permanecen clausuradas, luego del trágico accidente ocurrido el martes por la noche.

El suceso se produjo cuando el vuelo 2976 de UPS, un carguero McDonnell Douglas MD-11 con destino al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, Hawái, se estrelló poco después de despegar aproximadamente a las 5:15 p.m. hora local.

A través de varios medios de comunicación se conoció que en el accidente fallecieron al menos nueve personas y 10 resultaron heridas.

Autoridades lideran la pesquisa

Asimismo, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) en sus redes sociales, informaron que están presentes en el lugar del siniestro. La NTSB asumirá el liderazgo total de la pesquisa para determinar las causas del percance y será la entidad responsable de emitir todas las actualizaciones oficiales.

Mientras que el secretario de Transporte, Sean Duffy, en una declaración pública, instó a la ciudadanía a solidarizarse con los afectados. «Por favor, únanse a mí en el envío de oraciones a las familias, amigos y a toda la comunidad impactada por el trágico accidente de avión en Louisville, Kentucky.»

También extendió su agradecimiento a los equipos de emergencia, quienes trabajaron «incansablemente para salvar vidas».

De la misma manera, las autoridades aeroportuarias informaron que, aunque el terminal aéreo está operativo, se aconseja a los viajeros verificar el estado de sus vuelos debido a las restricciones en las áreas de tránsito aún afectadas por el incidente.

Por último, La FAA, señaló que se encuentra en coordinación con la compañía de transporte UPS, a quienes mantienen «en nuestros pensamientos» durante este difícil momento.

