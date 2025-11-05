jueves, noviembre 6, 2025
Advierten que el registro para la Lotería de Visas aún no ha comenzado

Maria Gabriela Perez

Washington.-  El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió al público sobre afirmaciones fraudulentas relativas al Programa de Visa de Diversidad (DV) para el ciclo 2027.

A través de un comunicado, la dependencia federal destaca que el período oficial de inscripción no se encuentra activo en la actualidad.

Destacaron que la advertencia surge en respuesta a la proliferación de denuncias sobre estafas en internet y redes sociales. Se ha detectado que diversas personas y servicios están asegurando de manera engañosa que el registro para la DV-2027 está abierto y que, además, pueden incrementar las probabilidades de ser seleccionado por un costo.

«Esto no es verdad,» recalca la autoridad.

Buscan proteger a los solicitantes

Por otro lado, el Departamento de Estado enfatiza que estas afirmaciones son totalmente falsas y busca proteger a los potenciales solicitantes de caer en esquemas fraudulentos.

De la misma manera, el Departamento de Estado destacó que será la única fuente autorizada para dar a conocer la información pertinente. Las fechas exactas de apertura y todos los detalles relacionados con cualquier posible modificación al proceso de inscripción para la Lotería de Visas (DV-2027) serán anunciados exclusivamente por el Departamento de Estado una vez que dicha información esté confirmada y disponible.

Por último, recomendaron encarecidamente a los interesados consultar únicamente los canales oficiales del gobierno estadounidense para evitar ser víctimas de fraude.

