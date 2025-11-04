Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein anunció que Carolina del Norte celebrará la “Semana de Empleo para Veteranos” del 10 al 15 de noviembre con una variedad de eventos que se llevarán a cabo en todo el estado para ayudar a conectar a los veteranos con empleos y otros servicios.

“Los veteranos y sus familias aportan habilidades y experiencia invaluables a Carolina del Norte y a todo tipo de organizaciones”, dijo el gobernador Josh Stein.

Entre los eventos locales que pueden ayudar a los veteranos a encontrar empleo y acceder a otros servicios se incluyen:

Miércoles 5 de noviembre

Desde las 8:30 a. m. – 1:00 p. m.: El Centro de Carreras NCWorks del Condado Iredell ofrecerá talleres de capacitación para la transición fuera de la base (OBTT, por sus siglas en inglés) sobre contratación federal y negociación salarial en 307 N. Center St., Statesville, NC.

De 9:00 a. m. a 12:00 p. m.: Los Centros de Empleo NCWorks de los condados Cleveland y Gaston celebrarán un evento de contratación de veteranos en Shelby City Park, ubicado en 850 W. Sumter St., Shelby, NC. Participarán más de 20 empleadores. Todos los solicitantes de empleo son bienvenidos.

Además de 10:00 a. m. a 2:00 p.m.: El Centro de Empleo NCWorks del Condado Onslow celebrará una Feria de Empleo para Veteranos en el puesto de la Legión Americana, ubicado en 146 Broadhurst Road, Jacksonville, Carolina del Norte. Durante la primera hora (10:00 a 11:00), el evento estará abierto exclusivamente a veteranos y sus familiares.

Y desde la 1:00 p.m. a 4:00 p.m.: Los Centros de Empleo NCWorks de los condados McDowell y Burke presentarán una Feria de Empleo y Recursos para Veteranos en el McDowell Technical Community College, 54 College Dr., Marion, NC (Edificio William Harold Smith, Sala 113).

Puede ver el resto de la programación aquí.

Lee también: Conoce los recursos para veteranos en Charlotte

También el Departamento de Comercio de Carolina del Norte, en estrecha colaboración con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, emplea a 48 profesionales de Servicios para Veteranos de NCWorks (todos ellos veteranos). Su misión principal es ayudar a los veteranos a encontrar buenos empleos y oportunidades de capacitación.

Además, estos profesionales se encuentran en todo el estado, en los Centros de Empleo NCWorks locales, que atienden a veteranos y a otras personas que buscan trabajo, a la vez que ayudan a los empleadores a satisfacer sus necesidades de talento. En muchas zonas del estado, estos profesionales también desempeñan un papel fundamental como socios en los Tribunales de Tratamiento para Veteranos. El departamento también colabora con North Carolina For Military Employment (NC4ME) en eventos especiales de contratación.

Finalmente, los servicios para veteranos de NCWorks están financiados al 100% por la subvención estatal «Empleos para veteranos» del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, como parte de una subvención total de 5.643.770 dólares.

Video: CAROLINA DEL NORTE RECORDÓ A SOLDADOS CAÍDOS