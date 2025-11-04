República Dominicana pospone la X Cumbre de las Américas

Santo Domingo.- El gobierno de República Dominicana, anunció que luego de analizar detalladamente la situación predominante en la región, ha resuelto aplazar para el próximo año la realización de la Décima Cumbre de las Américas.

En un comunicado, indicaron que esta determinación ha sido acordada con sus aliados más cercanos, incluyendo a Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otras naciones fundamentales. Igualmente, se ha consultado a los representantes de las principales organizaciones internacionales involucradas en la coordinación de la Cumbre, tales como el secretario general de la OEA y el presidente del BID.

Recursos serán invertidos en el 2026

De la misma manera, señalaron que todos los fondos invertidos hasta este punto serán utilizados para el próximo año, abarcando las reuniones hemisféricas ya pautadas en el país.

“En 2022, al asumir el compromiso de ser anfitrión de la Cumbre de las Américas, no se podían prever las marcadas disparidades que actualmente obstaculizan un intercambio fructífero en las Américas. A esta circunstancia se añade el impacto causado por los recientes fenómenos atmosféricos que han perjudicado seriamente a varios estados del Caribe”, señaló el comunicado.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en sus redes sociales indicó que “en nombre de los Estados Unidos, agradecemos al presidente Abinader su amistad y su disposición a ser anfitrión de la Cumbre de las Américas”.

“Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y seguiremos colaborando con la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026 que se centre en fortalecer las alianzas y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos”.

