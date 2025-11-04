Regresa el Festival Light the Knights con pista de hielo

Charlotte, NC.- El festival Light the Knights, en Truist Field, 324 S Mint Street, Charlotte, NC, regresa para la temporada navideña de 2025.

De nuevo, cuenta con una pista de hielo reglamentaria en el campo y una pista de tubing de nieve de 10 carriles y 150 pies de largo en el jardín derecho.

Necesitará firmar una exención de responsabilidad para usar el flotador o patinar.

En la pista de patinaje suelen realizarse todo tipo de actividades, incluyendo torneos, patinaje artístico y oportunidades para aprender a jugar al hockey.

Como en años anteriores, Light the Knights cuenta con luces navideñas, entretenimiento en vivo, puestos de comida en el campo, vendedores de regalos y la presencia de Santa Claus.

Se llevará a cabo desde el miércoles 26 de noviembre de 2025 hasta el lunes 4 de enero de 2026.

Papá Noel suele estar presente todos los días que el festival está abierto (hasta Navidad). Las fotos con Papá Noel son gratuitas (con la entrada incluida). No olvides traer tu propio móvil o cámara para tomar fotos.

Programa del Festival Light the Knights

Light the Knights estará abierto del 26 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026, con las siguientes excepciones :

27 de noviembre (Día de Acción de Gracias)

Del 1 al 3 de diciembre

Del 8 al 10 de diciembre

Del 15 al 17 de diciembre

24 y 25 de diciembre (Nochebuena y Navidad)

Los horarios varían, como puede ver a continuación. Puede consultar la página de Lights the Knights para ver si hay actualizaciones del calendario.

