Monroe, NC.- El Departamento de Policía de Monroe intensificó su presencia en el área centro de la ciudad después de recibir numerosas denuncias por conducción temeraria y exceso de velocidad. En respuesta, la División de Tráfico organizó una operación especial de patrullaje el viernes 31 de octubre de 2025, entre el mediodía y las tres de la tarde, con el objetivo de promover la seguridad vial y reducir los riesgos en las zonas más transitadas.

Durante las tres horas de operativo, los oficiales aplicaron un total de 51 citaciones por distintas infracciones. Trece conductores recibieron multas por exceso de velocidad, mientras que otros cuatro manejaban sin una licencia válida. Tres personas fueron detectadas conduciendo con la licencia revocada y cuatro incurrieron en faltas relacionadas con el registro de sus vehículos. El resto de las sanciones, veintisiete en total, correspondieron a violaciones menores del reglamento de tránsito.

Además de las citaciones, los agentes arrestaron a un fugitivo que tenía una orden de captura pendiente. El hallazgo se produjo durante una de las inspecciones de rutina, lo que destacó la importancia de estas patrullas preventivas.

El jefe de policía Rhett Bolen reafirmó el compromiso del departamento con la seguridad vial y emitió un llamado de atención a los conductores. “Pedimos a todos los ciudadanos que controlen su velocidad y mantengan la responsabilidad al volante, especialmente en las zonas donde hay alta actividad peatonal y comercial. El exceso de velocidad y la conducción distraída ponen en riesgo tanto al conductor como a quienes comparten la vía”, señaló.

La operación formó parte de una serie de medidas planificadas para reforzar la seguridad en las calles más concurridas. Las autoridades locales señalaron que continuarán con este tipo de controles en distintas áreas de la ciudad, priorizando los sectores donde se reportan más incidentes o quejas de la comunidad.

El Departamento de Policía de Monroe reiteró que las patrullas de saturación buscan crear conciencia más allá de las sanciones. Su intención es promover una cultura de respeto en la vía pública y garantizar que el centro de la ciudad sea un espacio seguro tanto para conductores como para peatones.

