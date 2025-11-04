Más de 20 migrantes indocumentados arrestaos en un astillero de Luisiana

Nueva Orleans.- La Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE en Nueva Orleans, logró la detención de 25 migrantes indocumentados en un astillero en Harvey, Luisiana.

En un comunicado, explicaron que el operativo se realizó conjuntamente con agentes de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de Nueva Orleans, dirigida a infracciones migratorias relacionadas con empleados de Big “B” Services LLC, que opera como Barrois Welding Services.

Explicaron que la operación se originó a partir de una indagación iniciada por HSI Nueva Orleans en marzo de 2025 tras la captura de un individuo empleado por Barrois Welding Services por transgresiones migratorias. En el desarrollo de la investigación, los agentes de HSI Nueva Orleans entregaron un Aviso de Inspección y una Citación de Inmigración al propietario de la empresa, Russel E. Barrois, quien omitió entregar la documentación de personal requerida a pesar de múltiples solicitudes.

Eran procedentes de Honduras

En este sentido, destacaron que los agentes de HSI Nueva Orleans realizaron la inspección en el sitio de trabajo. Un total de 25 migrantes indocumentados procedentes de Honduras fueron encontrados durante la operación.

De la misma manera, destacaron que entre los hondureños detenidos, los antecedentes penales incluyen: ingreso ilegal previo, conducción bajo los efectos del alcohol (DUI) y disparo de arma de fuego dentro de los límites de la ciudad y resistencia a la autoridad al proporcionar información falsa.

