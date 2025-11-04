ICE detiene a migrante indocumentado con antecedentes penales

Washington .- Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aprehendieron a un migrante indocumentado de nacionalidad guatemalteca con antecedentes penales.

En un comunicado, indicaron que el detenido fue identificado como Edgar Bernabe Estrada, de 45 años, quien presuntamente tiene un historial delictivo incluye una condena por allanamiento de morada con intención de cometer un delito grave; cargos por fabricación, venta o posesión de una licencia de conducir falsa; y hurto.

Explicaron que oficiales de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de ICE en Washington, D.C., ejecutaron la detención el 20 de octubre en Arlington.

“Edgar Bernabe Estrada ingresó al territorio estadounidense de forma ilegal y ha sido arrestado en diversas ocasiones por las fuerzas del orden locales. Recientemente, irrumpió en la residencia de alguien con el propósito de cometer un delito grave”, afirmó Russ Hott, Director de la Oficina Local de ERO Washington, D.C. de ICE.

Denunciaron la falta de cooperación con la policía

De la misma manera, destacó que “ICE Washington, D.C. mantendrá sus esfuerzos para priorizar la seguridad pública de nuestras comunidades mediante la detención y expulsión de delincuentes extranjeros de nuestras calles… incluso en jurisdicciones que rechazan colaborar con ICE.”

Por último, el comunicado alertó que anteriormente este año, los miembros de la junta del condado Arlington votaron a favor de prohibir la cooperación de la policía local con ICE, incluso en casos que involucran a miembros de pandillas transnacionales y terroristas.

Indicaron que como consecuencia, los funcionarios de seguridad dejaron presuntamente en libertad a los delincuentes extranjeros en su comunidad para que reincidan, en lugar de permitir que los agentes de ICE los arresten mientras están bajo custodia policial local.

