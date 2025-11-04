Charlotte, NC.- Homero el Dragón, la icónica mascota de los Charlotte Knights (Triple-A, afiliado a los White Sox), se prepara para conquistar al público en el “Fin de Semana de las Estrellas de Otoño” de la Liga Otoñal de Arizona, que se celebrará en Sloan Park, el campo de entrenamiento primaveral de los Cachorros de Chicago.

Minor League mascots are taking over the AFL's Fall Stars Weekend! Attendees, ticket info and more: https://t.co/u8j0jPYSLU pic.twitter.com/zNLhNYeOLO — Minor League Baseball (@MiLB) November 3, 2025

Con su entusiasmo característico y una historia marcada por el compromiso con la comunidad, Homero llega al evento como una de las seis mascotas seleccionadas de las Ligas Menores de Béisbol para participar en el Derby de Jonrones del sábado 8 de noviembre y en el Juego de Estrellas de Otoño del domingo 9. Ambos encuentros comenzarán a las 6:00 p.m. (hora de Arizona) y podrán verse en vivo por MLB Network.

Nominado al Salón de la Fama de las Mascotas 2025, Homero se ganó un lugar especial en el corazón de los fanáticos gracias a su carisma y generosidad. En 2023 rompió un récord mundial con su campaña “Homero Abrazos por la Esperanza”, donde dio 5615 abrazos en 24 horas, recaudando fondos para escuelas e iniciativas comunitarias. Su espíritu alegre lo convierte en un símbolo de unión y optimismo tanto dentro como fuera del Truist Field.

El evento de la Liga Otoñal reunirá en el Valle a seis de las mascotas más queridas del país, en una celebración que combina deporte, humor y pasión beisbolera. Los asistentes podrán verlas en acción durante el fin de semana, en dos días que prometen pura energía y diversión familiar.

Las entradas ya están disponibles a través de brushfire.com/arizonafallleague, ofreciendo a los fanáticos la posibilidad de vivir una experiencia única junto a estos embajadores del entretenimiento deportivo.

Con cada edición, el “Fin de Semana de las Estrellas de Otoño” fortalece su reputación como uno de los eventos más esperados del béisbol menor. Y esta vez, con Homero el Dragón al frente, el espectáculo promete risas, emociones y un mensaje que trasciende el campo: la alegría del deporte también se construye con corazón, compromiso y un toque de magia que solo las mascotas pueden brindar.

