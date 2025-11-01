Incidente entre un oficial del CMPD y a un estudiante

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) está investigando activamente un incidente ocurrido el viernes 31 de octubre por la tarde en la escuela secundaria West Charlotte que involucró a un oficial del CMPD y a un estudiante.

See full press release here: https://t.co/PpKBNQmAhA — CMPD News (@CMPD) October 31, 2025

El viernes 31 de octubre de 2025, poco después de las 2:15 p.m., agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), incluyendo un agente de enlace escolar, se encontraban en la dirección 2219 Senior Drive cuando se produjo una pelea multitudinaria cerca del aparcamiento de autobuses, durante la salida de los alumnos. Vídeos del incidente, que circulan actualmente en redes sociales, muestran a un agente forcejeando con un estudiante. El estudiante fue trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica y ya ha sido dado de alta.

Tras conversaciones entre las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS) y la Fiscalía del Condado Mecklenburg, se ha iniciado una investigación penal sobre la actuación del agente. Esta investigación está a cargo de la Oficina de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

La Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) llevará a cabo una investigación paralela e independiente. El agente implicado ha sido suspendido administrativamente hasta que concluya la investigación, de acuerdo con el protocolo estándar.

A medida que se obtenga más información, la División de Asuntos Públicos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Oficina de Investigaciones Criminales.

El detective Smereka es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251031-1420-04.

