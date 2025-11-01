Hombre acusado de malversación en caso del condado Catawba

Raleigh, NC.- El comisionado de seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, anunció el arresto de Tyler Dionysius Englin, de 26 años, residente de 63 Callahan Trail, Garner. Englin fue acusado de malversación de fondos, un delito grave.

Agentes especiales de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros acusan a Englin, propietario de la compañía de ajustadores públicos TDE Claims LLC, de malversar 133.097,26 dólares de un cliente del condado Catawba.

Lee también: Comisionado de Seguros visitó áreas afectadas de Brunswick

Según la orden de arresto, a Englin se le encomendó recibir la reclamación de su cliente, pero Englin se quedó con el dinero y no se lo transfirió.

Arrestaron a Englin en el condado Johnston el 30 de octubre y se le impuso una fianza de 150.000 dólares. Su comparecencia ante el Tribunal de Distrito del Condado Catawba está programada para el 31 de octubre.

La detención es el resultado de una investigación en curso sobre las quejas que el Departamento de Seguros ha recibido acerca de Englin y TDE Claims.

El comisionado Causey agradeció a los investigadores por su arduo trabajo y por las denuncias presentadas por las víctimas.

Lee también: Comisionado de Seguros brinda orientación ante llegada de Idalia

“Insto a la gente a que denuncie actividades sospechosas como esta para que nuestros agentes especiales puedan llevar adelante los casos contra quienes cometen fraude y otros delitos de cuello blanco”, dijo el comisionado Causey.

Si sospecha de fraude de seguros u otros delitos de cuello blanco, denúncielo. Puede denunciar el fraude de forma anónima llamando a la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros de Carolina del Norte al 919-807-6840 o al número gratuito 888-680-7684 desde cualquier lugar de Carolina del Norte.

También se puede encontrar información en www.ncdoi.gov .

Video: Conduzca con cuidado y respete a los buses escolares