Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación en curso, los detectives de homicidios del CMPD identificaron a Anthony Horton, de 42 años de edad, y a Maurice Orear, de 22 años de edad, como sospechosos en relación al asesinato de Ronald Neville, de 53 años y obtuvieron órdenes de arresto para ellos.

Homicide Investigation in the Westover Division https://t.co/ORR3wByUfM — CMPD News (@CMPD) October 10, 2025

El jueves 30 de octubre, el Equipo de Captura de Criminales Violentos (VCAT) del CMPD localizó y arrestó a Horton. Posteriormente, el viernes 31 de octubre, VCAT localizó y arrestó a Orear.

Horton y Orear fueron puestos bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Tanto Horton como Orear están acusados ​​de:

Asesinato en delito grave

Robo a mano armada

Conspiración delictiva

Los familiares de Neville han sido notificados de estas detenciones.

La investigación de este caso está activa y en curso. A medida que se obtenga más información, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El caso

El viernes 10 de octubre, aproximadamente a las 5:32 p.m., agentes respondieron a una llamada de auxilio de MEDIC en la cuadra 4800 calle Wallingford. Al llegar, encontraron a una víctima con una herida de bala. MEDIC certificó su fallecimiento en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación Criminal se encargó de procesar la escena y recoger pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a Víctimas y MEDIC del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg también prestaron asistencia.

Investigación en curso

El detective Amos es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener información adicional sobre este caso, consulte el informe: 20251010-1732-00.

