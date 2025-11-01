Charlotte, NC.- Una jornada de tensión se vivió en Charlotte cuando dos emergencias casi simultáneas activaron a los equipos de rescate el viernes 31 de octubre. En la cuadra 6800 de English Hills Drive, un enorme árbol se desplomó sobre un edificio de apartamentos y destruyó parcialmente cuatro unidades, mientras que en la cuadra 1800 de la calle Brim, un incendio estructural obligó a la intervención inmediata de los bomberos de Charlotte Fire.

Structure Fire: 1800 block of Brim St. Charlotte Fire units quickly control house fire. pic.twitter.com/XQI6z4vUP2 — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) October 31, 2025

El impacto del árbol dejó atrapada a una persona entre los escombros. Los rescatistas trabajaron durante varios minutos para liberar al afectado y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la zona, donde recibe atención médica. Aunque las autoridades no revelaron la identidad del paciente, confirmaron que su condición se mantiene estable.

El derrumbe causó daños significativos en el edificio, afectando a varios residentes que debieron abandonar sus hogares. Equipos de la Cruz Roja Americana llegaron al lugar para ofrecer apoyo a las familias damnificadas y coordinar la asistencia temporal, mientras se evalúa la seguridad estructural del complejo habitacional.

Minutos después, otra alarma movilizó a los bomberos hacia la calle Brim, donde un incendio se expandía rápidamente dentro de una vivienda unifamiliar. Las llamas avanzaron por el techo y una de las habitaciones principales, pero el equipo de Charlotte Fire Department logró controlar el siniestro en pocos minutos, evitando que se propagara a las casas vecinas.

Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no registraron heridos por el incendio. Técnicos en investigación de incendios trabajan para determinar las causas del siniestro y verificar si existió algún fallo eléctrico o fuente externa de calor que lo originara.

Ambos sucesos mantienen a las autoridades en alerta por las condiciones climáticas de los últimos días, que incluyen fuertes vientos y lluvias intermitentes. Los cuerpos de emergencia recordaron la importancia de reportar árboles en riesgo de caída y revisar el estado de las instalaciones eléctricas en los hogares, especialmente en temporadas de inestabilidad climática.

Tanto la Cruz Roja como los equipos de bomberos continúan en las zonas afectadas, ofreciendo asistencia, evaluando daños y asegurando que las familias cuenten con los recursos necesarios para afrontar las horas posteriores al desastre.

