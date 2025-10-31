Trump y Melania reciben a niños disfrazados en la Casa Blanca

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en compañía de su esposa Melania Trump celebraron el jueves 30 de octubre el tradicional Halloween.

A través de las redes sociales de la Casa Blanca, se pudo evidenciar al primer mandatario, quien llegó recientemente de su gira por Asia, compartiendo con los más pequeños de la casa.

🎃 Happy Halloween from the White House with @FLOTUS & @POTUS! pic.twitter.com/JN1xMTyVaF — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) October 31, 2025

Asimismo, Trump dio la bienvenida en compañía de su esposa a un conjunto de infantes disfrazados en la Casa Blanca, a quienes obsequió golosinas, cumpliendo con el rito festivo.

Halloween at the White House 2025 🍁🍂🎃 pic.twitter.com/8ouTBcLuVk — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) October 31, 2025

Regresan las visitas a la Casa Blanca

Por otro lado, la Casa Blanca anunció que volverá a recibir visitantes para recorridos públicos a partir del martes 2 de diciembre de 2025. La reapertura incluirá una trayectoria actualizada diseñada para que los invitados aprecien la belleza y el significado histórico de la «Casa del Pueblo».

En el marco de las festividades de fin de año, todos los paseos programados para el mes de diciembre tendrán como principal atractivo las decoraciones navideñas instaladas en la Planta de Estado.

De la misma manera, destacaron que los adornos en cada estancia serán minuciosamente concebidos y seleccionados bajo la dirección de la Primera Dama, Melania Trump.

Los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de esta entrañable tradición anual, que convierte la residencia presidencial en una vibrante expresión del espíritu, la calidez, la fe y la esperanza característicos de la época navideña.

Por último, las oficinas del Congreso podrán volver a presentar peticiones de visitas para sus electores a partir del lunes 3 de noviembre de 2025.

La disponibilidad de horarios para los tours de diciembre de 2025 será habilitada 30 días antes de cada posible fecha de recorrido. Por su parte, los cupos para las visitas en enero de 2026 están programados para ser puestos a disposición de las oficinas congresionales en algún momento de diciembre.

Para obtener más detalles sobre cómo acceder a los recorridos públicos de la Casa Blanca, se sugiere a los ciudadanos contactar a su Representante en el Congreso o consultar el sitio web oficial en whitehouse.gov/visit.

