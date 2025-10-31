Trump desmiente reportes sobre ataques a Venezuela

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el viernes 31 de octubre haber tomado la determinación de atacar militarmente a Venezuela.

Estas declaraciones las ofreció, luego de que diversos medios de comunicación indicaran sobre los posibles ataques a bases militares que se estarían planificando hacía el gobierno de Nicolás Maduro, en la lucha contra el narcotráfico.

En este sentido, el primer mandatario fue consultado a bordo del avión presidencial Air Force One por un grupo de periodista sobre acerca de si estaba contemplando tales acciones bélicas, Trump contestó de manera concisa: «No».

"There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true?"@POTUS: "No, it's not true." pic.twitter.com/YwXua82X9H — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 31, 2025

EE.UU. mantiene presencia militar en el Caribe

Es de mencionar, que Estados Unidos intensificó su presencia naval y aérea en la mar Caribe desde hacer varias semanas.

Asimismo, el gobierno de Donald Trump ha movilizado ocho buques de su Armada, ha desplazado aviones de combate F-35 a Puerto Rico y un grupo de ataque de portaaviones se dirige a la zona.

La Casa Blanca justifica estas acciones al considerar que las naves de menor calado representan una amenaza a la seguridad nacional debido a la droga que presuntamente transportan.

Por último, es de mencionar, que medios de comunicación han revelado que el gobierno de Estados Unidos también ha realizado múltiples sobrevuelos con bombarderos estratégicos B-52 y B-1B cerca de las costas venezolanas, siendo el más reciente registrado el lunes 27 de octubre.

