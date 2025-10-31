El rey Carlos III impulsa la destitución formal del Príncipe Andrés

Londres.- El Palacio de Buckingham confirmó el viernes 31 de octubre de 2025, que el Rey Carlos III inició un procedimiento formal para revocar el estilo, las distinciones y los honores del Príncipe Andrés.

En un comunicado publicado en su portal web, detallaron que a partir de la fecha, el tercer hijo de la difunta Reina Isabel II será identificado simplemente como Andrés Mountbatten Windsor, omitiendo toda referencia a su anterior título nobiliario.

Abandono Forzoso de Royal Lodge

De la misma manera, precisó que Andrés deberá desalojar su actual residencia, la mansión de Royal Lodge. Al mismo tiempo, la casa real indica que el contrato de arrendamiento de dicha propiedad, hasta ahora, le había otorgado protección legal para residir allí.

«Se ha notificado formalmente la obligación de rescindir el contrato de alquiler y se trasladará a una vivienda privada alternativa», señala el palacio.

Es de mencionar, que estas sanciones han sido consideradas imprescindibles, a pesar de que el individuo persiste en desmentir las alegaciones vertidas en su contra.

Finalmente, Sus Majestades el Rey y la Reina desean dejar constancia de que su pensamiento y absoluta compasión han estado y seguirán estando con las víctimas y sobrevivientes de cualquier manifestación de abuso.

