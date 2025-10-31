DHS detiene a hombre de Florida por amenazas de muerte a agentes de ICE

Fort Myers.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre la detención de un hombre en Florida, tras presuntamente amenazar de muerte a los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un comunicado explicó que el detenido responde al nombre Joseph Giancola, residente de Florida, quien fue arrestado por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Explicaron que Giancola fue arrestado por promulgar amenazas de muerte en línea contra oficiales

De la misma manera, detallaron que el detenido utilizaba el seudónimo “Cain Delon” en la plataforma Bluesky, Giancola. Publicó mensajes como: “Disparen a los nazis de ICE como los perros rabiosos que son” y “Saquen sus armas y dispárenles”.

Reiteran el incremento de las amenazas contra agentes de ICE

Al respecto, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, condenó severamente al detenido. “Este sujeto cobarde formuló repetidas y desagradables amenazas de muerte… ahora está bajo custodia federal y será enjuiciado con la máxima rigurosidad que permite la ley”.

En este sentido, el DHS advirtió sobre el entorno hostil que enfrentan sus agentes: las amenazas de muerte contra oficiales de ICE han aumentado en un 8,000%, y las agresiones, en más de un 1,000%.

Por último, la agencia reiteró su petición a figuras políticas y medios de comunicación para que bajen el tono de la retórica y cesen la «deshumanización» del personal que simplemente aplica la ley, señalando que los oficiales son personas reales que «arriesgan sus vidas cada día» en la lucha contra elementos peligrosos.

