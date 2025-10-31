Charlotte nombra a Estella Patterson como la primera jefa de policía en su historia

Charlotte, NC.- El administrador municipal de Charlotte, Marcus D. Jones, anunció la selección de Estella Patterson como la nueva jefa de Policía del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

A través de un comunicado, indicaron que Patterson, previamente ejerció como Jefa de Policía de Raleigh e inició su carrera policial en CMPD, se convierte en la primera mujer en ocupar la máxima jefatura en la historia de Charlotte.

«El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg posee una extensa trayectoria de líderes sobresalientes que han posicionado a CMPD como una de las corporaciones de seguridad pública más distinguidas de la nación, y la Jefa Patterson perpetuará esa tradición», declaró Jones.

De la misma manera, enfatizó que la vasta experiencia de Patterson dentro del CMPD, sumada a su reciente gestión al frente del Departamento de Policía de Raleigh, la convirtieron en la candidata idónea para asegurar el éxito continuo de CMPD e introducir ideas innovadoras para impulsar el crecimiento de la agencia.

Una carrera marcada por logros y liderazgo

El escrito destacó que Patterson dirigió el Departamento de Policía de Raleigh (RPD) desde agosto de 2021 hasta marzo de 2025. Durante este periodo, supervisó cambios significativos, incluyendo la implementación de una estrategia de reclutamiento y contratación que redujo sustancialmente la tasa de vacantes del departamento de 150 a solo 40 en tres años.

Además, acotaron que estableció la Fundación de la Policía de Raleigh, la cual recaudó $4 millones de dólares para financiar proyectos orientados a elevar la moral de los empleados. Bajo su mando, la RPD también disminuyó el crimen violento y alcanzó una tasa de esclarecimiento del 100% de los homicidios en 2024.

El proceso de selección fue exhaustivo

Por su parte, la nueva jefa de policía manifestó su emoción por su regreso: «Me siento profundamente honrada y privilegiada de volver a Charlotte para servir a la comunidad y guiar al CMPD hacia su próxima etapa. Mis prioridades fundamentales incluyen la reducción del crimen violento y el desorden, el fortalecimiento de la conexión comunitaria y la mejora del bienestar y la moral del personal«.

Asimismo, en el comunicado señalaron que el proceso de selección fue exhaustivo, contando con la participación activa de la comunidad, incluidos líderes de organizaciones de derechos civiles, grupos comunitarios y entidades religiosas, así como la opinión de más de 600 oficiales del CMPD.

En este sentido, Patterson tomará el relevo del actual Jefe de Policía, Johnny Jennings, quien se jubilará a finales de año. Jennings dio una cálida bienvenida a su sucesora, destacando que su experiencia previa y sus fuertes lazos con la comunidad la hacen ideal para el puesto.

Por último, convocaron una conferencia de prensa de presentación para los medios en el Centro de Gobierno de Charlotte-Mecklenburg el lunes 3 de noviembre a las 11:30 a.m.

