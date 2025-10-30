Charlotte, NC.- Después de varias reuniones y conversaciones con el Estado y otras partes interesadas, el Departamento de Justicia Juvenil de Carolina del Norte solicitó que la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) reclute, contrate y capacite al personal necesario para reabrir el Centro de Detención Juvenil, también conocido como Jail North.

Según el Sheriff McFadden: «Esto significa que necesitaríamos reclutar y contratar a más de 96 oficiales de detención, junto con un personal de apoyo estimado de 20 a 25, para operar un centro de detención juvenil exigido por el estado. En particular, cuando la cárcel Norte cerró en 2022, albergaba a un promedio de 51 menores por día. Aceptar esta responsabilidad supone una presión excesiva para los esfuerzos de contratación existentes en MCSO».

«Esta solicitud llega en un momento en que la MCSO ya está comprometida en importantes esfuerzos de reclutamiento y capacitación para que sus propios oficiales de detención y futuros agentes se inscriban en nuestra Academia de Capacitación Básica para el Cumplimiento de la Ley. Es importante señalar que esta solicitud del Estado no es un requisito legal para la MCSO», afirmó el Sheriff en el comunicado.

Además, McFadden destacó que esto ocurre «Sin mencionar que la solicitud del Estado se produce porque tiene sus propios desafíos para mantener los niveles de personal dentro de sus instalaciones, incluido el Centro de Detención Juvenil del Condado Cabarrus, que actualmente opera con aproximadamente un 40 por ciento de vacantes».

También consideró que la expectativa de que la MCSO asuma responsabilidades estatales adicionales sin obligación legal o apoyo adecuado no sólo «es poco realista sino que podría comprometer nuestros esfuerzos continuos para fortalecer nuestros niveles de personal y la seguridad dentro de nuestras instalaciones. Reabrir Jail North requiere más que escribir un cheque o usar la palabra «recursos» como una solución general».

«Si el Estado realmente quiere hacer esto bien, debe invertir en las personas, no en promesas. Eso significa desarrollar una sólida campaña de reclutamiento y un equipo dedicado para ayudar a nuestro personal a contratar, capacitar y preparar oficiales de detención de menores calificados. Sólo entonces podremos tener una discusión real y honesta sobre la reapertura de las instalaciones. Cualquier otra cosa simplemente repetiría los mismos errores y conversaciones del pasado».

Finalmente reitero que como agencia: «Seguimos comprometidos con la colaboración, la transparencia y las prácticas responsables de seguridad pública que sirven a los mejores intereses de los residentes del condado Mecklenburg, nuestro personal y, sobre todo, nuestros jóvenes».

