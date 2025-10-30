Charlotte, NC.- La Oficina del Sheriff de Mecklenburg County organiza un evento gratuito de Halloween en sus instalaciones ubicadas en 5235 Spector Drive, Charlotte, Carolina del Norte. El evento tendrá lugar el viernes 31 de octubre de 2025, de 6:30 p. m. a 9:30 p. m.
El evento incluye un sendero embrujado, una casa embrujada y un evento de «dulce o truco» desde los maleteros de los coches.
La Oficina del Sheriff anunció este evento en Facebook e Instagram , y allí puede consultar las actualizaciones.
Lee también: «Halloween Booze It & Lose It» busca controlar a los conductores ebrios en NC
Desde las diversas cuentas de las redes sociales han podio verse a los funcionarios de la oficina del Sheriff de Mecklenburg County organizando todas las actividades previas al Halloween.