Sheriff de Mecklenburg County organiza actividades «embrujadas» gratuitas

Sheriff de Mecklenburg County organiza actividades
Cortesía: Mecklenburg County Sheriff's Office, Charlotte NC
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- La Oficina del Sheriff de Mecklenburg County organiza un evento gratuito de Halloween en sus instalaciones ubicadas en 5235 Spector Drive, Charlotte, Carolina del Norte. El evento tendrá lugar el viernes 31 de octubre de 2025, de 6:30 p. m. a 9:30 p. m.

El evento incluye un sendero embrujado, una casa embrujada y un evento de «dulce o truco» desde los maleteros de los coches.

La Oficina del Sheriff  anunció este evento en Facebook e Instagram , y allí puede consultar las actualizaciones.

Desde las diversas cuentas de las redes sociales han podio verse a los funcionarios de la oficina del Sheriff de Mecklenburg County organizando todas las actividades previas al Halloween.

Celebrar Halloween en Estados Unidos representa mucho más que una noche de disfraces y dulces; es una tradición profundamente arraigada en la cultura estadounidense que combina diversión, comunidad y creatividad.

Cada 31 de octubre, calles, casas y negocios se transforman con decoraciones temáticas de fantasmas, calabazas talladas, luces naranjas y figuras aterradoras que evocan el espíritu del otoño. Niños y adultos participan en el famoso “trick or treat”, recorriendo los vecindarios disfrazados para recolectar caramelos, mientras otros disfrutan de fiestas temáticas, concursos de disfraces y actividades como laberintos del terror o paseos en casas embrujadas.

Además, más allá del aspecto festivo, Halloween también fomenta la unión familiar y la interacción entre vecinos, convirtiéndose en una fecha esperada por comunidades enteras. Aunque sus raíces provienen de antiguas celebraciones celtas como el Samhain, en Estados Unidos ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno cultural y económico que mueve millones de dólares cada año en disfraces, golosinas y decoraciones.

Finalmente y en esencia, Halloween es una oportunidad para dejar volar la imaginación, disfrutar del misterio y compartir momentos de diversión colectiva, donde lo espeluznante se mezcla con la alegría y el sentido de pertenencia.

