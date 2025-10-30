Reportan un aumento del 8.000% en amenazas de muerte contra ICE

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló las estadísticas inquietantes sobre la creciente hostilidad dirigida a los oficiales de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes enfrentan un incremento del 8.000% en las amenazas de muerte.

Al respecto, la subsecretaria Tricia McLaughlin detalló que los agentes y sus familias experimentan un nivel de agresión sin precedentes, que incluye recompensas por asesinarlos, amenazas directas, acoso y difusión de datos personales (doxing) en plataformas digitales.

“Nuestros oficiales están enfrentando un nivel de violencia y amenazas nunca antes visto,» afirmó McLaughlin, señalando que los políticos a favor de las “ciudades santuario están contribuyendo a este aumento» a través de tácticas de «vilipendio y demonización».

ICE continuará aplicando la ley

El DHS en un comunicado indicó que entre los incidentes recientes se incluye el arresto de Eduardo Aguilar en Dallas, Texas, por solicitar el asesinato de agentes de ICE en TikTok a cambio de $10,000 por cada oficial. Además, la esposa de un oficial en Texas recibió una llamada amenazante que aludía a las consecuencias para los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, y se identificó una publicación en Facebook donde un individuo comparaba a los oficiales de ICE con «Nazis» y «La Gestapo» y amenazaba con acosar y grabar a empleados de una oficina en Washington.

En este sentido, reiteraron que el mensaje de las autoridades es de firmeza: “No nos detendrán ni nos ralentizarán. ICE continuará aplicando la ley. Y si usted ataca a un oficial de la ley, será procesado con todo el rigor de la ley”. Se insta al público a reportar cualquier acoso o amenaza a través de la línea directa del DHS.

