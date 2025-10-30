ICE detiene en Virginia a dos migrantes con historial criminal violento

Arlington.- La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con el FBI y el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, ejecutó el arresto de dos inmigrantes indocumentados de El Salvador en el área de Virginia. Ambos poseedores de un extenso expediente criminal que incluye agresiones con armas letales y reingresos ilegales al país tras deportaciones.

En un comunicado, explicaron que El 17 de octubre, oficiales de ICE Washington, D.C. detuvieron a Carlos Ramírez-Guzmán en Arlington. El historial criminal del sujeto incluye cargos por asalto agravado a un agente del orden con un arma peligrosa, violencia doméstica, resistencia al arresto y reingreso ilegal tras haber sido expulsado tres veces (2006, 2014 y 2016).

«El historial violento de Carlos Ramírez-Guzmán lo convierte en una amenaza significativa para la seguridad pública,» declaró Russ Hott, Director de la Oficina de Campo de ICE Washington, D.C.

Ya no están en las calles de Virginia

Por otro lado, ICE anunció la captura, el 24 de octubre, de Jorge Armando Meléndez-González, un migrante con antecedentes delictivos exhaustivos que incluyen disparos maliciosos, asalto y agresión, y posesión de armas, entre otros.

Indicaron que lo preocupante es que Meléndez-González fue liberado en diez ocasiones entre 2018 y 2025, a pesar de que ICE presentó dos solicitudes de detención (detainers) ante el Centro de Detención para Adultos del Condado Fairfax.

«Gracias al valor de los agentes de ICE, este criminal violento y reincidente ya no está en las calles de Virginia,» comentó la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin.

«Funcionarios pro-santuario de Virginia protegieron a este criminal y le permitieron aterrorizar a los ciudadanos. Estas políticas de santuario disminuyen la seguridad de los virginianos». Meléndez-González permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de su expulsión.

