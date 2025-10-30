Gobierno de Trump suspende servicios aéreos a México

Washington, D.C. – El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, emitió una medida que suspende todos los servicios combinados de pasajeros y carga entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (NLU).

En un comunicado, se conoció que la resolución anula trece rutas actuales o proyectadas que operaban aerolíneas mexicanas hacia el territorio estadounidense.

De la misma manera, la orden del secretario Duffy también congela cualquier expansión de los servicios combinados de las transportistas mexicanas que operan entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX).

Ver más: CBP incauta cocaína valorada en $4.4 millones en la frontera con México

Denunciaron el incremento de los servicios

Por otro lado, el gobierno de Trump detalló que la medida es una respuesta contundente a la «cancelación y congelamiento ilegal» de vuelos de transportistas estadounidenses por parte de México durante tres años sin consecuencias, mientras que las compañías aéreas mexicanas continuaban incrementando sus servicios entre MEX y EE.UU.

«Joe Biden y Pete Buttigieg fueron demasiado permisivos para confrontar a México cuando este violó nuestro convenio bilateral de aviación. Estos pactos son obligatorios, y, al igual que nuestros acuerdos comerciales, el Presidente Trump priorizará a Estados Unidos y asegurará su cumplimiento», afirmó el Secretario Duffy.

Asimismo, acotó que «hasta que México detenga estos juegos y honre sus compromisos, continuaremos con la rendición de cuentas. Ningún país debe sacar provecho de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros viajeros sin sufrir repercusiones».

Por último, el Departamento de Transporte (DOT) expresó comprender que el persistente desacato del gobierno mexicano podría afectar los planes de viaje de ciudadanos estadounidenses y recomendó a los pasajeros contactar a sus aerolíneas para detalles sobre reacomodación.

Es de mencionar, que entre los vuelos desaprobados por el DOT se encuentran rutas de Aeroméxico (MEX-San Juan; NLU-Houston/McAllen), Volaris (MEX-Newark) y nuevos servicios propuestos por Viva Aerobus (NLU hacia AUS, JFK, ORD, DFW, DEN, IAH, LAX, MIA, MCO).

Video: Aumenta la presencia de Homeless en Charlotte