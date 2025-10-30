viernes, octubre 31, 2025
EE.UU. moviliza equipos de respuesta rápida tras el paso del huracán Melissa

ESTADOS UNIDOS
Huracán Melissa en categoría 5 impacta Jamaica con vientos catastróficos
Foto: Cortesía X @NHC_Atlantic
Maria Gabriela Perez

Washington, D.C. – El Gobierno de Donald Trump, autorizó la movilización de equipos, tras el paso del huracán Melissa por diversos países del Caribe.

En un comunicado se conoció que el presidente Trump autorizó una respuesta inmediata del gobierno estadounidense, disponiendo al Departamento de Estado para canalizar el soporte a las comunidades damnificadas.

El secretario de Estado, Rubio desplegó rápidamente un Equipo Regional de Respuesta a Desastres (DART), incluyendo brigadas de búsqueda y rescate urbanas, para evaluar las necesidades prioritarias. El Departamento de Estado colabora con agencias de la ONU, ONG y gobiernos locales para suministrar víveres, agua, medicinas, kits de higiene y alojamiento temporal.

Ayudarán a las organizaciones a comprar provisiones

El gobierno enfatizó que las contribuciones monetarias son el método más eficiente para ayudar en desastres, ya que permiten a las organizaciones comprar provisiones urgentemente necesarias a nivel local, evitando demoras logísticas y respaldando las economías afectadas.

De la misma manera, advirtió al público sobre las estafas comunes (como caridades falsas y campañas de crowdfunding no verificadas) que surgen tras los desastres, aconsejando verificar las organizaciones antes de donar.

Por último, instaron a los ciudadanos estadounidenses que requieran auxilio consular de emergencia deben comunicarse con el Departamento de Estado al 1-888-407-4747 o al +1 202-501-4444 desde el extranjero. El personal de las Embajadas de EE. UU. en las naciones afectadas trabaja arduamente para asistir a sus conciudadanos.

