Charlotte, NC.- El Consulado General de Colombia en Atlanta anunció la suspensión de la jornada de Consulado Móvil prevista para los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte, tras detectar graves irregularidades en el proceso de agendamiento de citas.

La decisión busca proteger a la comunidad colombiana de prácticas fraudulentas y garantizar la transparencia en la prestación de los servicios consulares. Según el comunicado oficial, el equipo consular identificó manipulación indebida del sistema de citas y cobros ilegales realizados por terceros que exigían dinero a ciudadanos colombianos a cambio de acceder a un turno, pese a que todos los servicios consulares son completamente gratuitos.

El consulado condenó de forma enérgica cualquier intento de estafa o intermediación indebida, reafirmando que la plataforma de agendamiento es de uso gratuito. Además, el organismo inició un proceso de revisión y fortalecimiento de sus mecanismos internos para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

Las autoridades consulares aclararon que todas las citas previamente asignadas para la jornada suspendida quedan sin efecto. Invitaron a quienes hayan sido víctimas de cobros ilegítimos a denunciar los hechos enviando información detallada al correo oficial catlanta@cancilleria.gov.co.

El comunicado también explicó que el equipo diplomático trabaja en la creación de un nuevo sistema de agendamiento más seguro, que asegure igualdad de acceso a todos los ciudadanos colombianos residentes en Charlotte y zonas cercanas. Las nuevas fechas de atención se darán a conocer en los próximos días a través de los canales oficiales del consulado.

El Consulado General de Colombia en Atlanta agradeció la comprensión de la comunidad ante la medida y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los connacionales, así como con la prestación de un servicio consular digno, eficiente y sin costo.

El mensaje final enfatizó que el fraude y la manipulación de los servicios consulares representan delitos que afectan directamente a la comunidad migrante. Por ello, las autoridades reiteraron su llamado a no entregar dinero a terceros, a realizar los trámites únicamente por los canales oficiales y a mantenerse atentos a las actualizaciones que publicará la entidad en los próximos días.

Con esta suspensión, el consulado busca fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los servicios lleguen de forma justa, segura y transparente a todos los colombianos en el exterior.

