Craven, NC.- Una intensa búsqueda policial se desarrolla en el condado Craven, Carolina del Norte, luego de que Dominic Liam Connelly, de 24 años de edad, atacara a un ayudante del sheriff con un cuchillo y escapara a pie. El incidente ocurrió el 29 de octubre de 2025 en un local de Bojangles, en la localidad de Vanceboro, donde el sospechoso fue visto dentro del baño del establecimiento antes de agredir al oficial.

El sheriff del condado informó que múltiples agencias de seguridad se unieron a la operación para localizar a Connelly, quien fue visto por última vez vistiendo ropa oscura y huyendo hacia los apartamentos Bailey Lane, ubicados detrás del restaurante. Las autoridades pidieron a la población no acercarse al sospechoso y reportar cualquier avistamiento al 911 de inmediato.

La agresión ocurre apenas días después de que Connelly fuera identificado como el presunto responsable del asesinato de su abuela, Patricia Lopedote, de 72 años, encontrada sin vida el 25 de octubre en su residencia de Havelock, tras un incendio que los bomberos lograron controlar. Una investigación del Departamento del Sheriff determinó que el incendio fue intencional y que el joven habría huido del lugar en el vehículo de la víctima, el cual apareció abandonado el 28 de octubre en New Bern, cerca de unos campos de béisbol.

El caso generó conmoción en la comunidad local por la brutalidad del crimen y la relación familiar entre el sospechoso y la víctima. Las autoridades emitieron órdenes de arresto contra Connelly por cargos de asesinato, incendio provocado en primer grado y robo de vehículo. Además, enfrenta acusaciones adicionales por intento de asesinato en primer grado, agresión a las fuerzas del orden con lesiones graves y resistencia a la autoridad.

El sheriff del condado advirtió que cualquier persona que brinde ayuda a Connelly para evadir la justicia enfrentará consecuencias legales. La Oficina del Fiscal de Distrito y el equipo de investigación criminal continúan recopilando pruebas y testimonios mientras prosigue el operativo de búsqueda.

Las autoridades instan a la comunidad a colaborar de forma segura. Quienes tengan información pueden comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado Craven al (252) 636-6620 o con Craven County Communications al (252) 633-2357. Crime Stoppers ofrece una recompensa por datos que conduzcan al arresto del sospechoso.

