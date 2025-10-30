Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte alerta a sus residentes sobre una estafa relacionada con un correo electrónico que simula provenir del Departamento de Planificación, Diseño y Desarrollo de la ciudad. El correo electrónico solicita fondos a quienes pidan cambios de zonificación mediante una factura fraudulenta. Las instrucciones en el correo electrónico exigen que el solicitante realice una transferencia bancaria para saldar la supuesta factura. Estos mensajes no provienen de la ciudad de Charlotte y deben ignorarse.

The City of Charlotte is alerting residents to a scam involving an email that appears to be from the city’s Planning, Design & Development Department. The email requests funds from rezoning applicants using a fraudulent invoice. Instructions in the email require the applicant to… pic.twitter.com/FMkWZuXxrA — City of Charlotte (@CLTgov) October 27, 2025

Las solicitudes y pagos de cambio de zonificación de la ciudad de Charlotte se procesan a través de Accela. La notificación de pago de las tasas correspondientes a la sección de desarrollo urbanístico de la ciudad de Charlotte provendrá directamente de Accela. El correo electrónico se enviará desde NoReply@Accela.com (Auto.Sender@Accela.com).

Existen dos métodos de pago disponibles:

Electrónicamente : Mediante tarjeta de crédito o cheque electrónico.

Mediante cheque : Se puede entregar o enviar por correo una copia impresa del cheque al Centro de Desarrollo CLT (CMGC – Nivel del vestíbulo, 600 E. Fourth St., Charlotte, NC 28202).

Ni el personal ni los funcionarios municipales solicitarán jamás que se transfieran fondos a una cuenta.

Las víctimas que recibieron el correo electrónico y realizaron los pagos deben llamar al 911 o al 311 para presentar una denuncia. Hasta el momento, no se han confirmado otros intentos de estafa. El personal de la ciudad de Charlotte recomienda a los ciudadanos estar alerta y comunicarse directamente con el departamento correspondiente si necesitan verificar su información de pago.

