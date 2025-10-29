Chatham, NC.- El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) notificó a las autoridades de Carolina del Norte que actualmente no hay fondos suficientes para emitir los beneficios alimentarios de noviembre a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como Servicios de Alimentos y Nutrición (FNS) o Cupones de Alimentos. Esto significa que la emisión de beneficios podría retrasarse o modificarse si el Congreso no autoriza los fondos para operar el programa.

“Sabemos que los alimentos proporcionados a través del Programa FNS son esenciales para muchos residentes de Chatham, incluyendo niños y personas mayores”, declaró Jennie Kristiansen, directora del DSS. “El acceso a alimentos nutritivos ayuda a garantizar que los niños puedan aprender en la escuela y que las personas mayores puedan evitar graves problemas de salud asociados con la falta de alimentos o la mala nutrición”, añadió.

Lee también: Condado Chatham organizará evento anual EGGstreme Spring Fling

En Carolina del Norte, el programa de Alimentos y Nutrición se financia principalmente con una combinación de ingresos fiscales federales y locales. La elegibilidad la determinan los trabajadores sociales de los Departamentos de Servicios Sociales (DSS) locales, que operan como parte del gobierno del condado. Cuando los residentes de Carolina del Norte necesitan ayuda para acceder a alimentos, pueden solicitarla en su oficina local del DSS. Quienes cumplen los criterios de elegibilidad reciben una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) que puede usarse para comprar alimentos en comercios autorizados.

Solo en septiembre de 2025, los residentes de Chatham County recibieron aproximadamente $797.800 en beneficios del FNS.

Actualmente, el programa en Chatham funciona sin interrupciones; sin embargo, la duración del cierre gubernamental podría cambiar esta situación. «Nuestros trabajadores sociales están comprometidos a servir a la comunidad de Chatham County de la mejor manera posible», agregó Kristiansen. «Reconocemos el papel vital que desempeñan los beneficios del FNS en el bienestar de nuestros residentes y queremos asegurarnos de que nuestra comunidad no se vea sorprendida si hay retrasos».

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (DHHS) ha publicado más información sobre los beneficios de noviembre en su sitio web. Las actualizaciones sobre el programa FNS se publicarán en la página del DSS del sitio web de Chatham County. Para obtener más información sobre los recursos alimentarios, consulte NC 211.

Video: Jornada de donación de alimentos en Matthews