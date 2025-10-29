Recomendaciones para un Halloween sin delincuentes sexuales

Burke, NC.- Con la llegada de Halloween, las calles del condado Burke se llenan de disfraces, luces y diversión. Sin embargo, el sheriff Banks Hinceman recordó a la comunidad la importancia de disfrutar de esta celebración con precaución y sentido común. Su oficina difundió una lista de recomendaciones para que familias, conductores y residentes puedan celebrar de manera segura.

El sheriff aconsejó a los padres revisar el registro local de delincuentes sexuales antes de salir a pedir dulces. El portal https://sexoffender.ncsbi.gov/ permite visualizar un mapa actualizado con las direcciones de personas registradas y activar alertas sobre posibles cambios en la zona.

Hinceman insistió en planificar con anticipación la ruta de truco o trato y tomar medidas básicas de seguridad. Recomendó utilizar disfraces con colores brillantes o cinta reflectante, verificar que las máscaras no limiten la visión y acompañar siempre a los niños pequeños. Los mayores deben permanecer en áreas conocidas y bien iluminadas.

También pidió evitar golosinas caseras y revisar cuidadosamente los dulces antes de consumirlos, desechando aquellos que parezcan abiertos o alterados. Los grupos deben acercarse solo a casas con luces encendidas y evitar calles oscuras o poco transitadas.

Hinceman alertó además sobre el riesgo de accidentes viales durante la noche de Halloween. Recordó que se trata de una de las fechas más peligrosas del año para los peatones. Solicitó a los conductores mantener los faros encendidos, reducir la velocidad en zonas residenciales y permanecer atentos en cruces e intersecciones. También pidió evitar distracciones como el uso del teléfono y no conducir con disfraces que obstaculicen la visibilidad o los reflejos.

Para quienes prefieran quedarse en casa, el sheriff recomendó mantener los porches bien iluminados y despejados de obstáculos. Sugirió ofrecer solo golosinas selladas y evitar el uso de velas reales en las decoraciones para prevenir incendios, optando por luces de batería o palitos luminosos. Además, recordó mantener las mascotas dentro del hogar para evitar sustos o accidentes al abrir la puerta.

“El Halloween representa un momento especial para disfrutar en familia, pero también exige precaución”, expresó Hinceman. “Si todos colaboramos, lograremos que la única parte aterradora de la noche sea la decoración y los disfraces, no los incidentes”.

