Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte se prepara para recibir una de las celebraciones más esperadas del año: la 21ª edición del Festival Día de Muertos a cargo de La Coalición Latinoamericana, un encuentro que honra la memoria de los seres queridos con arte, música, gastronomía y la alegría característica de la cultura mexicana.

El evento se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre, a partir de las 12:00 del mediodía, en Camp North End, ubicado en 300 Camp Road. La Coalición Latinoamericana, junto con el Museo Levine, organiza esta jornada cultural gratuita que invita a las familias a compartir un día lleno de color, tradición y conexión espiritual.

El director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana, José Hernández París, destacó que el festival representa mucho más que una celebración: es una oportunidad para mantener viva una tradición que celebra la vida a través del recuerdo. “Queremos que cada visitante sienta el espíritu de comunidad, el orgullo cultural y la importancia de rendir homenaje a quienes ya partieron”, expresó.

Los asistentes podrán recorrer altares, disfrutar de música en vivo, probar una amplia variedad de platillos tradicionales y admirar el emblemático Desfile de las Catrinas, uno de los momentos más esperados del festival. Las Catrinas, íconos del Día de Muertos, llenarán el espacio de elegancia y color, recordando la fusión entre la vida y la muerte que caracteriza esta festividad.

El evento también contará con un área infantil, donde los más pequeños podrán participar en talleres creativos, actividades culturales y juegos, lo que convierte al festival en una experiencia ideal para toda la familia.

El año pasado, más de 18.000 personas asistieron a esta celebración, consolidando al festival como una de las expresiones culturales más importantes del sureste de Estados Unidos.

La entrada y el estacionamiento serán totalmente gratuitos, con zonas habilitadas dentro de Camp North End. Las actividades se extenderán hasta las 7:30 p.m., ofreciendo un día completo para disfrutar, compartir y honrar la memoria de los que ya no están.

El Festival Día de Muertos en Charlotte promete una jornada vibrante, donde la nostalgia y la alegría se encuentran para celebrar la vida en su forma más luminosa.

Video: Llega la edición número 21 del Festival Día de Muertos