Raleigh, NC.- Para incentivar y apoyar a más enfermeras registradas a prestar sus servicios en zonas rurales, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) ofrece la oportunidad de reembolsos de préstamos educativos libres de impuestos. Esta nueva iniciativa de enfermería de Carolina del Norte está disponible para enfermeras calificadas comprometidas con brindar atención de alta calidad en organizaciones de la red de seguridad social y consultorios privados en áreas desatendidas de todo el estado.

«Las enfermeras son la base del sistema de salud y desempeñan un papel crucial en la mejora de la salud de todos los habitantes de Carolina del Norte», declaró Dev Sangvai, secretario de Salud y Servicios Humanos del estado. «Esta iniciativa ayudará a aliviar la carga financiera de quienes buscan una carrera en enfermería, especialmente en las comunidades rurales».

La población rural de Carolina del Norte es la segunda más grande del país, con más de 4,6 millones de personas viviendo en zonas rurales. Datos recientes muestran que estos residentes rurales experimentan casi el doble de dificultades para acceder a los servicios de atención médica que sus contrapartes urbanas, y 91 de cada 100 condados tienen escasez de atención primaria, servicios dentales y de salud mental.

La Iniciativa de Enfermería de Carolina del Norte forma parte de una financiación de 50 millones de dólares asignada por la Asamblea General de Carolina del Norte para apoyar a los profesionales sanitarios, incluyendo enfermeros/as titulados/as y enfermeros/as especialistas clínicos/as.

Además, destacan que antes de 2025, las consultas privadas independientes ubicadas en zonas rurales del estado con acceso limitado a servicios médicos no se consideraban automáticamente elegibles para el Programa de Reembolso de Préstamos de Carolina del Norte, financiado por el estado. En el año fiscal estatal 2024, la Oficina de Salud Rural del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) recibió financiación única para poner en marcha esta iniciativa.

El programa está dirigido a enfermeros/as registrados/as y enfermeros/as especialistas clínicos/as que prestan servicios integrales de atención primaria en centros ambulatorios y otros lugares elegibles en zonas con escasez de profesionales sanitarios. También pueden presentar su solicitud quienes trabajan en consultas privadas independientes ubicadas en condados de nivel 1 y nivel 2, según la clasificación de dificultades de los condados de Carolina del Norte.

Ya están disponibles las solicitudes para la Iniciativa de Enfermería de Carolina del Norte, pero los fondos son limitados. Las ayudas se otorgarán por orden de llegada a las solicitudes completas y que cumplan los requisitos.

Para obtener más información, incluidos los criterios de elegibilidad y las solicitudes. Visite el sitio web de la Oficina de Salud Rural del NCDHHS . La Oficina de Salud Rural ofrece incentivos y programas adicionales de reclutamiento para profesionales médicos, dentales y de salud mental a los proveedores que cumplan con los requisitos.

