Migrante chino murió bajo custodia de ICE en Texas

San Antonio.- Un migrante indocumentado de nacionalidad china, murió bajo custodia por agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Antonio Texas.

En un comunicado publicado por ICE, indicó que el detenido respondía al nombre de Kai Yin Wong, de 63 años, quien había sido sentenciado por delitos sexuales contra menores.

Indicaron que falleció el 25 de octubre de 2025, en el Methodist Metropolitan Hospital (MMH) de San Antonio, Texas, debido a presuntas complicaciones tras una intervención quirúrgica cardíaca.

De la misma manera, señalaron que Wong obtuvo su ingreso a los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1970, ostentando el estatus de residente legal permanente. El 16 de marzo de 2010, fue hallado culpable de actos lascivos y abuso sexual continuado de un niño, recibiendo por ello una pena privativa de libertad de 20 años. Su prontuario también incluía una condena por agresión el 22 de septiembre de 1980, que resultó en un encarcelamiento de 60 días.

Sobre la muerte, explicaron que el migrante fue transferido a la custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 15 de abril de 2024, desde la Prisión Estatal de Chuckwalla Valley en California, luego de su liberación. Un juez de inmigración decretó su expulsión a China el 15 de mayo de 2024, por ser un extranjero convicto de abuso sexual de un menor, un delito grave agravado.

Ver más: Murió migrante vietnamita bajo la custodia de ICE en Karnes

Fue operado para una reparación valvular

Wong permanecía detenido en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, a la espera de su deportación. Su deterioro de salud comenzó el 11 de octubre de 2025, cuando fue trasladado por personal de emergencias al Hospital Regional de Frio por dificultad respiratoria y debilidad, y luego aerotransportado al Hospital Christus Santa Rosa por insuficiencia cardíaca y posible neumonía.

Tras ser sometido a una cirugía de reparación valvular y luego a un reemplazo de la válvula mitral en el MMH, surgieron contratiempos. Finalmente, el 25 de octubre, el centro médico informó a ICE sobre la solicitud familiar de retirar las medidas de soporte vital y aplicar protocolos paliativos. Wong fue declarado muerto ese mismo día.

En este sentido, destacaron que ICE-ERO (Operaciones de Detención y Expulsión) siguió la política de la agencia, notificando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Embajada de China. La causa oficial de la muerte será determinada tras la finalización de la autopsia. ICE reitera su compromiso de proporcionar asistencia médica integral a todos los detenidos.

Video: Nuevas aplicaciones para DACA