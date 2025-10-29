Charlotte, NC.- Mecklenburg alerta a sus residentes sobre una estafa relacionada con el servicio de jurado que está circulando. La Oficina del Administrador del Tribunal de Primera Instancia (TCA, por sus siglas en inglés) del Palacio de Justicia del condado Mecklenburg ha recibido múltiples denuncias diarias de residentes que reciben llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos sospechosos por no presentarse a las audiencias y amenazas de multas elevadas o una orden de arresto.

Se ruega a los residentes que cuelguen o ignoren estas llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos, y que NO proporcionen información personal ni realicen pagos.

En Carolina del Norte, las citaciones oficiales para formar parte de un jurado, así como las notificaciones de incomparecencia, siempre se entregan en el domicilio o apartado postal del residente por correo certificado. Los funcionarios judiciales y las fuerzas del orden nunca llaman por teléfono para amenazar con arresto ni para advertir a un residente sobre un posible arresto por no presentarse al servicio de jurado o por cualquier otra infracción.

Las llamadas fraudulentas suelen producirse por la noche, cuando las oficinas judiciales están cerradas, lo cual es una señal de alerta. Además, el identificador de llamadas puede manipularse para que parezca un número local o legítimo. Los estafadores pueden solicitar pagos de cientos o miles de dólares. La multa por desobedecer una citación para formar parte de un jurado es actualmente de 50 dólares por cada vez que un jurado no se presenta.

“Queremos que nuestros residentes estén alerta para que, si reciben una de estas llamadas sospechosas y amenazantes, sepan que se trata de una estafa”, dijo Sonya L. Harper, directora de los Servicios de Justicia Penal del Condado Mecklenburg. “Si bien muchas personas han oído hablar de estas estafas y saben cómo evitarlas, algunos residentes caen víctimas de las llamadas, los mensajes de texto y los correos electrónicos”.

Las personas mayores suelen ser un blanco frecuente y especialmente vulnerables a estas estafas, pero cualquiera puede ser engañado. Las estafas a menudo se basan en tarjetas de regalo, transferencias bancarias y transacciones con criptomonedas.

Contacto: Cualquier residente del condado Mecklenburg que tenga alguna inquietud puede confirmar su estado de servicio de jurado comunicándose con la Oficina de Administración de Jurados del Administrador del Tribunal de Primera Instancia:

Teléfono : 877-649-7133

Correo electrónico : JuryManagementOffice@MeckNC.gov

«Las estafas con jurados ocurren durante todo el año», dijo Casey Calloway, administradora del Tribunal de Primera Instancia del 26.º Distrito Judicial de Carolina del Norte. «Pero este último repunte parece indicar que los estafadores están prestando atención a casos judiciales de gran repercusión y los mencionan para aparentar mayor credibilidad».

Lea sobre las estafas relacionadas con el servicio de jurado en los tribunales de Carolina del Norte.

En Estados Unidos, ser jurado es un deber cívico, y cualquier residente que reúna los requisitos puede ser convocado. Es una parte fundamental del sistema judicial estadounidense. Infórmese sobre el servicio de jurado en el condado Mecklenburg.

