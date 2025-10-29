El liniero ofensivo Brady Christensen sufrió el domingo 26 de octubre una lesión en el tendón de Aquiles que Dave Canales calificó de «importante». Por ahora, permanece en la plantilla y en la alineación como guardia derecho. Las alineaciones, como las constituciones, son documentos que se desarrollan constantemente.

Los Panthers tienen marca de 4-4 y 1-0 en su división tras la Semana 8. Los Tampa Bay Buccaneers continuaron su racha ganadora con una victoria sobre su rival divisional, los New Orleans Saints. Los Atlanta Falcons cayeron ante los Miami Dolphins. Debido a esta derrota, los Panthers se mantienen segundos en la división, detrás de los Bucs.

Tampa Bay logró recuperarse tras la dura derrota sufrida ante los Lions el lunes 27 de octubre por la noche. Baker Mayfield y su equipo se impusieron en Nueva Orleans, derrotando a su rival divisional, los New Orleans Saints, por 23-3.