Charlotte, NC.- Los Panthers publicaron su lista de jugadores titulares de cara al partido de la Semana 9 contra los Green Bay Packers. Hubo un par de cambios en la defensa. Eso es todo por ahora, aunque podrían anunciarse más novedades durante la semana.
Panthers release depth chart ahead of Week 9 for the 2025 seasonhttps://t.co/4Fx8etZEmZ
— Carolina Panthers (@Panthers) October 28, 2025
Tras colocar al linebacker externo Patrick Jones II en la lista de lesionados hace dos semanas, los Panthers reforzaron su plantilla con el cazador de quarterbacks Trevis Gipson. Se ubicará en la posición de suplente de Thomas Incoom .
Lee también: Los detalles marcan la diferencia en la victoria de los Panthers sobre los Cowboys
En un movimiento correspondiente en la plantilla, el equipo rescindió el contrato del tackle defensivo Jaden Crumedy .
Los demás cambios en la plantilla de la semana pasada en la posición de OLB, como el traslado del novato Princely Umanmielen detrás de DJ Wonnum , se mantienen sin cambios.
Lee también: Los Panthers suman dos más al equipo de prácticas
El liniero ofensivo Brady Christensen sufrió el domingo 26 de octubre una lesión en el tendón de Aquiles que Dave Canales calificó de «importante». Por ahora, permanece en la plantilla y en la alineación como guardia derecho. Las alineaciones, como las constituciones, son documentos que se desarrollan constantemente.
Novedades de los Bucs, Saints y Falcons de la Semana 8
Los Panthers tienen marca de 4-4 y 1-0 en su división tras la Semana 8. Los Tampa Bay Buccaneers continuaron su racha ganadora con una victoria sobre su rival divisional, los New Orleans Saints. Los Atlanta Falcons cayeron ante los Miami Dolphins. Debido a esta derrota, los Panthers se mantienen segundos en la división, detrás de los Bucs.
Lee también: Los Panthers de Florida recortan la plantilla para el partido con los Checkers
Tampa Bay logró recuperarse tras la dura derrota sufrida ante los Lions el lunes 27 de octubre por la noche. Baker Mayfield y su equipo se impusieron en Nueva Orleans, derrotando a su rival divisional, los New Orleans Saints, por 23-3.
Según los analistas, fue un mal día para una ofensiva que perdió a su jugador clave la semana pasada, Mike Evans, por una fractura de clavícula. Mayfield tuvo su peor actuación de la temporada hasta el momento, completando 15 de 24 pases para 152 yardas. La ofensiva de Tampa Bay solo convirtió 3 de 13 intentos en tercera oportunidad y tuvo cuatro oportunidades desde la yarda 1 en situaciones de gol, pero fue detenida en todas ellas.
Con información de Panthers