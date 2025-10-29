Charlotte, NC – La Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg aprobó una política de Inteligencia Artificial (IA) que establece directrices y expectativas para el uso responsable de la IA en las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS). Esta política es fruto de la colaboración entre los miembros de la Junta, el personal y la Oficina del Asesor Jurídico (OGC), e incluye aportaciones de la comunidad de CMS. La política garantizará que CMS lidere de forma responsable la implementación de sistemas de IA y utilice la innovación para alcanzar los objetivos de éxito estudiantil.

Si bien la IA puede mejorar los resultados educativos futuros, agilizar los procesos administrativos y proporcionar herramientas valiosas para estudiantes y personal, no puede sustituir la interacción humana, la creatividad ni la toma de decisiones. La política aborda específicamente la importancia del uso responsable y ético de la IA en CMS, a medida que estudiantes y personal aprenden a trabajar con esta tecnología emergente.

“Escuchamos las preguntas de los miembros de nuestra comunidad y la política se elaboró ​​teniendo en cuenta sus numerosas aportaciones”, explica Dee Rankin, vicepresidenta de la Junta de Educación y presidenta del Comité de Políticas de la Junta.

“Creemos que la política ofrece una guía clara para la creación de un comité que supervise y audite continuamente nuestros sistemas para garantizar la privacidad de los datos, la capacitación del personal y los estudiantes sobre el uso responsable de la IA para el cumplimiento de las estrictas directrices, y la implementación de todos los parámetros necesarios y apropiados para asegurar que la IA mejore el aprendizaje de los estudiantes y los prepare para un mundo en el que la IA seguirá desempeñando un papel fundamental”.

La política también aborda temas importantes como la capacitación obligatoria, el uso de herramientas adecuadas a la edad y a las capacidades cognitivas de los estudiantes, el desarrollo de habilidades de alfabetización digital y la necesidad de respetar la propiedad intelectual. Para consultar la política completa, haga clic AQUÍ.

Para acceder a todos los materiales de la reunión de la junta del 28 de octubre de 2025, visite https://www.cmsk12.org/, haga clic en el menú de la Junta de Educación y, a continuación, en «Agendas y Políticas de las Reuniones». Las preguntas pueden dirigirse a boardcomms@cms.k12.nc.us.

