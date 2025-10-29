Charlotte, NC.- Agentes de North Tryon Division del CMPD reforzaron la seguridad en las calles durante la primera quincena de octubre, logrando importantes decomisos de drogas y armas de fuego en distintos controles de tráfico. Las acciones reflejan el compromiso del cuerpo policial con la prevención del delito y la protección de la comunidad.

El primer operativo ocurrió el 12 de octubre, cuando los agentes interceptaron un vehículo que se desplazaba de forma temeraria en la cuadra 6700 de N. Tryon Street. Durante la revisión, hallaron aproximadamente 1.1 libras de marihuana, 18 gramos de MDMA y diversos utensilios para el consumo de drogas.

El conductor, Anthony Sanchez Carter, de 36 años, quedó detenido por posesión con intención de fabricar, vender o distribuir una sustancia controlada, delito grave por posesión de marihuana y resistencia a la autoridad.

Un día después, el 13 de octubre, otro control de tráfico en la cuadra 1300 de W. Sugar Creek Road derivó en un nuevo arresto. Los agentes descubrieron que uno de los ocupantes del vehículo transportaba 30 gramos de cocaína y material asociado a su consumo.

La detenida, Hailey Jade Woelk-Snyder, de 23 años, enfrentó cargos por tráfico de cocaína y posesión de parafernalia de drogas.

El 16 de octubre, la División Norte realizó un tercer procedimiento en la cuadra 6500 de N. Tryon Street, tras detectar un vehículo con una placa vencida y falsa. En la inspección, los oficiales incautaron 21 gramos de cocaína y un arma de fuego robada.

El conductor, Jamerson Lamont Bobo, de 45 años, recibió cargos por posesión con intención de distribuir cocaína, tenencia de arma de fuego por un delincuente, posesión de arma robada y porte ilegal de arma oculta.

Los tres casos forman parte de los informes 20251012-1905-00, 20251013-2159-00 y 20251016-2357-00, disponibles para consulta pública.

Las autoridades destacaron que los resultados de estos operativos reafirman la importancia de las estrategias preventivas en la reducción del tráfico de drogas y delitos vinculados al uso ilegal de armas en la zona norte de Tryon.

