USDA advierte la suspensión de Beneficios SNAP

Washington.- La Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), popularmente conocida como el programa de cupones de alimentos, no recibirá fondos debido a la falta de acuerdo en el Senado, anunciando que los pagos se suspenderán el 1 de noviembre.

En la página web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicaron un comunicado, detallaron que «en última instancia, el fondo se ha agotado,» indica el comunicado del Gobierno. «En este instante, no se emitirá ninguna prestación el 1 de noviembre”.

“Nos acercamos a un punto de inflexión para los Senadores Demócratas”, advirtió el comunicado.

Piden aprobar la financiación para las familias

En este sentido, instaron a los demócratas a aprobar la financiación para que las familias, madres, bebés y los individuos más vulnerables puedan obtener el auxilio nutritivo crucial.

Por otro lado, el gobierno de Donald Trump, señala que la oposición ha votado en contra de financiar el programa de cupones de alimentos en doce ocasiones, priorizando otros temas de salud en disputa.

Mientras que la secretaria del USAD, Brooke Rollins reforzó la urgencia del escenario. «Ya no tenemos recursos extraordinarios ni parches. Demócratas, pongan fin a este despropósito.»

