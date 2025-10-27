martes, octubre 28, 2025
Modified date:

Trump califica de «imparable» el binomio Vance-Rubio para 2028

ESTADOS UNIDOS
Revisarán los contratos de Elon Musk con el gobierno de Trump
Maria Gabriela Perez

Tokio.-  El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, se refirió el lunes 27 de octubre  a las elecciones del 2028, en la que destacó sobre la combinación política del vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En un encuentro con los periodistas a bordo del Air Force One destacó que ambos podrían formar un binomio invencible en las elecciones presidenciales de 2028.

Asimismo, expresó que «tenemos gente fantástica. No tengo que entrar en detalles. Pero tenemos a uno de ellos aquí mismo, Marco Rubio. Tenemos a JD [Vance], obviamente, el vicepresidente es formidable”.

Trump destacó que sería insuperable estos candidatos

El mandatario estadounidense elevó el tono de su respaldo. «Pienso que si alguna vez se unen en un mismo grupo, sería insuperable, lo creo firmemente”.

Ver más: La Casa Blanca abre sus puertas para la celebración anual de Halloween

“No estoy seguro de si alguien se atrevería a competir contra esos dos”, acotó.

Trump, destacó además que “tengo mis mejores cifras en las encuestas».

Es importante recordar que la Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos determina que «ninguna persona puede ser elegida más de dos veces como presidente».

Por otro lado, es de destacar que Donald Trump arribó el lunes a Japón como parte de su gira asiática, donde desplegará una intensa agenda que incluye encuentros con la Familia Imperial y conversaciones clave sobre seguridad y defensa.

