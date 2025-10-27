Trump anuncia acuerdos históricos de paz y comercio en el sudeste asiático

Kuala Lumpur.- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció una jornada exitosa de diplomacia y acuerdos comerciales durante la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, destacando la negociación de los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur entre Tailandia y Camboya.

En un comunicado de la Casa Blanca, señalaron que el primer mandatario estadounidense y el Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, fungieron como anfitriones para la firma de los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur, una declaración histórica que pone fin a las tensiones fronterizas entre Tailandia y Camboya.

Mediante la intervención decisiva de la diplomacia estadounidense, ambas naciones alcanzaron un convenio crucial para establecer equipos observadores fronterizos, un avance clave para consolidar la paz a largo plazo.

En este sentido, destacaron que como parte de los acuerdos, Tailandia se comprometió a liberar a 18 soldados camboyanos detenidos desde julio.

Nuevos Pactos Comerciales Bilaterales

Por otro lado, el Gobierno estadounidense firmó Acuerdos sobre Comercio Recíproco con Malasia y Camboya, y estableció marcos de negociación con Tailandia y Vietnam.

Entre los acuerdos están los siguientes:

Acuerdo con Malasia: Malasia reducirá o eliminará aranceles sobre casi la totalidad de las exportaciones de EE. UU., garantizando un acceso preferencial para productos agrícolas e industriales. Además, terminará con las prácticas discriminatorias para vehículos y reconocerá la supervisión regulatoria de EE. UU. para productos agrícolas.

Acuerdo con Camboya: Camboya se comprometió a suprimir todos los aranceles a bienes estadounidenses, incluidos los productos agrícolas y alimentos, otorgando a los exportadores de EE. UU. un acceso sin precedentes.

Por último, ambos líderes elevaron la relación bilateral a una Asociación Estratégica Integral, anunciando acuerdos valorados en miles de millones de dólares, incluyendo la compra de 30 aviones Boeing, adquisiciones anuales de Gas Natural Licuado (GNL) y componentes de semiconductores.

