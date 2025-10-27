“Truco o Trato Seguro”: Promueven un Halloween sin sustos

Statesville, NC.- Esta semana llega con calabazas, disfraces y una invitación muy clara del Departamento de Policía de Statesville: disfrutar de un Halloween divertido, pero sobre todo, seguro. Este año, la campaña “Octubre, mes de seguridad de Halloween” busca recordar a niños, familias y conductores la importancia de la prevención durante una de las noches más concurridas del año.

El llamado principal de los oficiales es a disfrutar del truco o trato con responsabilidad. Recomiendan desplazarse por zonas bien iluminadas, usar las aceras y optar por disfraces que sean visibles durante la noche. Los peatones deben cruzar siempre en esquinas o pasos señalizados y, si es posible, portar linternas o pulseras reflectantes.

Los conductores también tienen un papel clave. El Departamento pide reducir la velocidad y prestar especial atención en los vecindarios, donde los pequeños suelen caminar distraídos entre las casas. “Unos segundos pueden hacer la diferencia entre un susto y un accidente”, enfatizaron las autoridades locales.

Las familias que recibirán a los niños en casa también pueden contribuir. Se sugiere mantener los caminos y entradas libres de obstáculos, asegurar una iluminación adecuada y evitar decoraciones que puedan causar tropiezos o confusión.

Además de las recomendaciones, la policía de Statesville se prepara para compartir con la comunidad en dos eventos especiales de “Truco o Trato”. El primero será el miércoles 29 de octubre, de 4:00 a 6:00 p.m., en el Statesville Park & Soccer Complex. El segundo se realizará el jueves 30 de octubre, en el centro de la ciudad, en el mismo horario. Los oficiales invitan a las familias a acercarse, disfrutar de dulces, y tomarse fotografías con ellos.

“Queremos ver a todos divertirse y volver a casa sanos y salvos”, expresaron en un comunicado.

La lista completa de consejos para una noche segura está disponible en la página oficial del Departamento de Policía de Statesville a través del enlace bit.ly/478hS4A.

Entre luces, caramelos y sonrisas, la ciudad se prepara para una celebración donde la seguridad es el mejor disfraz.

