Bunn, NC.- Una investigación encubierta de la División de Control de Bebidas Alcohólicas de Carolina del Norte (ALE) culminó con el arresto de cuatro personas y más de 40 cargos criminales relacionados con drogas, alcohol y juegos ilegales en el bar Bunn Tavern, ubicado en 669 Main Street, Bunn. La acción se originó tras múltiples denuncias de ciudadanos y agentes locales sobre presunta actividad ilícita en el establecimiento.

Los agentes especiales de ALE confiscaron cocaína, pastillas de Adderall y 6.542 dólares en efectivo, confirmando las sospechas iniciales sobre la operación delictiva dentro y alrededor del bar. Según el reporte oficial, los detenidos enfrentan un total de 21 delitos graves y 20 delitos menores, mientras que una quinta persona continúa con órdenes de arresto pendientes.

El jefe de policía de Bunn, Justin Hastings, destacó la importancia de la cooperación entre agencias. “Las alianzas fortalecen nuestra capacidad para servir a la comunidad. El apoyo de ALE y de la Oficina del Sheriff del Condado Franklin resulta esencial para mantener la seguridad en Bunn”, afirmó. Hastings reiteró que su departamento mantiene una actuación policial proactiva y comunitaria, basada en la confianza y el trabajo conjunto.

Durante el operativo, los investigadores detectaron infracciones administrativas y penales dentro del local, que ahora serán reportadas ante la Comisión ABC de Carolina del Norte. Entre las irregularidades figuran la posesión y venta de drogas por parte de un empleado, además de violaciones vinculadas al consumo de alcohol y al juego ilegal.

Nombre de los arrestados

Los arrestados fueron identificados como:

Michell Desiree Thrall , 40 años, de Louisburg, con 10 cargos graves y 14 menores por drogas y alcohol.

Sharon Ray McCloud, 62 años, de Wake Forest, con cuatro cargos menores por juego y alcohol.

Brandon Michael Abercrombie , 39 años, de Wake Forest, con tres cargos graves por drogas.

Kenneth Lee Schwartz, 40 años, de Franklinton, con cinco cargos graves y dos menores por delitos de drogas.

Además, Deana Leggett, de 55 años y residente de Bunn, mantiene órdenes de arresto pendientes por tres delitos graves relacionados con drogas.

La ALE reafirmó su misión de proteger a las comunidades de Carolina del Norte mediante operativos que desmantelan negocios ilegales y reducen la violencia asociada a la venta de alcohol y sustancias ilícitas.

